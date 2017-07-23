Синоптики рассказали, какая погода ждет приморцев в начале недели

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 23 июля, PrimaMedia.

Прогноз погоды на начало новой недели озвучили специалисты Примгидромета. Хорошей новостью для «утопающих» районов края станет, что ливни прекратятся. На смену им придут кратковременные дожди с грозами и в целом сухая погода, сообщает ИА PrimaMedia.

Грядущей ночью во Владивостоке осадков не ожидается, а вот днем 24 июля в городе может пройти небольшой дождь, сопровождаемый умеренным южным ветром. Воздух прогреется до +24…26°С. В ночь с понедельника на вторник во Владивостоке возможен небольшой дождь, похолодает до +16…18°С.

Днем 25 июля в приморской столице осадков не ожидается, столбик термометра поднимется до + 25…27°С. Ночью дождей также не будет, ветер западный, северо-западный умеренный с порывами до 6−11 м/c. Температура воздуха составит +16…18°С. Днем 26 июля ветер сменит направление на северное, однако осадков это не принесет. Воздух прогреется до +26…28°С.

В крае с воскресенья на понедельник местами пройдет небольшой дождь, ветер юго-западный с порывами до 6−11 м/c, температура воздуха составит +13…18°С. Днем 24 июля в районах также пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер западный, юго-западный с порывами до 6−11 м/c. Воздух прогреется до +22…27°С.

В ночь с 24 на 25 июля в крае также ожидаются кратковременные дожди с грозами, ветер северо-западный умеренный с порывами 6−11 м/c, температура воздуха +13…18°С. Днем во вторник пройдут небольшие дожди, потеплеет до +25…30°С на юге и до +19…24°C на востоке.