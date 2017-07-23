Синоптики рассказали, какая погода ждет приморцев в начале недели
Ливни сменятся сухой погодой с кратковременными дождями.
Ливни сменятся сухой погодой с кратковременными дождями.
Владивосток, 23 июля, PrimaMedia.
Прогноз погоды на начало новой недели озвучили специалисты Примгидромета. Хорошей новостью для «утопающих» районов края станет, что ливни прекратятся. На смену им придут кратковременные дожди с грозами и в целом сухая погода, сообщает ИА PrimaMedia.
Грядущей ночью во Владивостоке осадков не ожидается, а вот днем 24 июля в городе может пройти небольшой дождь, сопровождаемый умеренным южным ветром. Воздух прогреется до +24…26°С. В ночь с понедельника на вторник во Владивостоке возможен небольшой дождь, похолодает до +16…18°С.
Днем 25 июля в приморской столице осадков не ожидается, столбик термометра поднимется до + 25…27°С. Ночью дождей также не будет, ветер западный,
В крае с воскресенья на понедельник местами пройдет небольшой дождь, ветер
В ночь с 24 на 25 июля в крае также ожидаются кратковременные дожди с грозами, ветер
С 25 на 26 июля в Приморье осадков не предвидится, ветер