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09:51 (мск), источник: Sputnik.by

Экскурсовод о том, что интересует бывших соотечественников в Беларуси

Что интересует некогда наших сограждан, по тем или иным причинам покинувших родину, а теперь приезжающих погостить, на радио Sputnik Беларусь рассказал экскурсовод Евгений Масловский.

Источник: Sputnik.by

Основные направления последней волны эмиграции из СССР были направлены в Израиль, Германию и США. Именно оттуда и прибывает больше всего людей, которым хочется вспомнить ту жизнь, до зачастую вынужденного отъезда. Есть и потомки эмигрантов из Союза, которым интересно взглянуть на родину своих предков.

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«Из Германии немного туристов. Много туристов едет из Израиля. Это в основном ностальгический туризм. Но это еще и отдых, особенно весной и летом. Это связано еще и с тем, что там в это время достаточно жарко. Они приезжают сюда и просто в восторге, особенно от нашей природы, от зелени и цветов. В большинстве своем это наши бывшие сограждане. Те, кто родились в Израиле, не всегда говорят по-русски. Когда вожу израильтян, им все нравится: чистота, культура, замки. Ну и конечно, синагоги», — рассказывает Масловский.

Есть и еще одна грань интереса израильтян к Беларуси. Во время Второй мировой войны наша страна стала своеобразным концлагерем для европейских евреев. Здесь было замучено огромное количество евреев Германии, Дании, Польши, Бельгии, других стран, подвергшихся гитлеровской агрессии. Поэтому понятен интерес к мемориалам и памятникам, рассказывающим об этой печальной странице истории Беларуси и всей Европы. Кроме того, израильтян традиционно интересуют места, где родились и провели первые годы своей жизни три премьер-министра Израиля.

Американцы приезжают и те, кто уехал, и те, кто родился уже в США. Последние приезжают, как правило, с родителями. Американцев все удивляет. Они удивляются всему: «Чижовка-Арене», Национальной библиотеке, новостройкам. К концу экскурсии, по словам Масловского, американцы часто начинают костить США и восторгаться нашей страной. Многие из них потом не раз приезжают повторно.

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