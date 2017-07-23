Экскурсовод о том, что интересует бывших соотечественников в Беларуси

Источник: Sputnik.by

Основные направления последней волны эмиграции из СССР были направлены в Израиль, Германию и США. Именно оттуда и прибывает больше всего людей, которым хочется вспомнить ту жизнь, до зачастую вынужденного отъезда. Есть и потомки эмигрантов из Союза, которым интересно взглянуть на родину своих предков.

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«Из Германии немного туристов. Много туристов едет из Израиля. Это в основном ностальгический туризм. Но это еще и отдых, особенно весной и летом. Это связано еще и с тем, что там в это время достаточно жарко. Они приезжают сюда и просто в восторге, особенно от нашей природы, от зелени и цветов. В большинстве своем это наши бывшие сограждане. Те, кто родились в Израиле, не всегда говорят по-русски. Когда вожу израильтян, им все нравится: чистота, культура, замки. Ну и конечно, синагоги», — рассказывает Масловский.

Есть и еще одна грань интереса израильтян к Беларуси. Во время Второй мировой войны наша страна стала своеобразным концлагерем для европейских евреев. Здесь было замучено огромное количество евреев Германии, Дании, Польши, Бельгии, других стран, подвергшихся гитлеровской агрессии. Поэтому понятен интерес к мемориалам и памятникам, рассказывающим об этой печальной странице истории Беларуси и всей Европы. Кроме того, израильтян традиционно интересуют места, где родились и провели первые годы своей жизни три премьер-министра Израиля.