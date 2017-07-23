Жительница Шымкента удивила приезжего, вернув ему потерянные 200 тыс.

Источник: Nur.kz

Жительница Шымкента вернула приехавшему в город погостить мужчине деньги, которые он потерял. Мужчина не ожидал, что наличные найдутся и был приятно удивлен.

Читайте также Алматинец страдает от действий своего двойника из Шымкента

Случай, подтверждающий гостеприимность и радушие шымкентцев, произошел 22 июля. Гость Шымкента, Назар Мухаметкали, потерял крупную сумму денег — 200 000 тенге, сообщает телеканал TVK.

После посещения парикмахерской, он сел на велосипед и отправился домой, где и обнаружил пропажу. Пускаться на поиски потерянных денег мужчина не стал. Посчитал:"что упало, то пропало.

Но оказалось, что потерянное близ салона красоты портмоне, обнаружила прохожая. Дама незамедлительно обратилась в администрацию заведения. Владельца кошелька вычислили благодаря записям камер видеонаблюдения.

«Я не заметил как у меня выпали деньги — ехал на велосипеде. Сумму снял с банкомата. Это мой семейный бюджет на месяц. После пропажи не стал звонить в салон, искать. Думал уже: «Ну, что поделаешь, пусть эти средства принесут кому-то пользу. А спустя 6 часов мне позвонили с салона и сообщили, что деньги нашлись», — поделился с журналистами подробностями Назар Мухаметкали.