Под Оргеевом прошел необычный фестиваль
Граждане Молдовы хотят узнавать больше о культуре и истории своей страны.
Граждане Молдовы хотят узнавать больше о культуре и истории своей страны.
КИШИНЕВ, 23 июл — Sputnik. Поздно вечером в субботу, 22 июля недалеко от села Иванча завершился международный фестиваль Кукутень (Cucuteni international festival).
Мероприятие вызвало большой интерес не только у кишиневцев. Несмотря на изнуряющую жару, люди приехали со всей страны, многие — семьями. Были и иностранцы. Вскоре после открытия фестиваля проселочная дорога, ведущая к Центру обучения и отдыха одной из известных молдавских компаний, где и проходило мероприятие, оказалась в автомобильном плену — образовались пробки — ни пройти ни проехать. Организаторы явно не были готовы к такому развитию событий, мест для парковки оказалось недостаточно.
В анонсе мероприятия явно чувствовался
Одно можно сказать наверняка, наши граждане хотят отдыхать в своей стране интересно и увлекательно, знать больше о богатейшем
К слову сказать, Кукутень — это название села недалеко от Ясс, где в XIX веке было найдено поселение бронзового века — энеолита, датированное археологами приблизительно V тысячелетием до нашей эры. Также Кукутень принятое на Западе название Трипольской культуры, используется и двойное название —