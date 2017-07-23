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10:35 (мск), источник: Sputnik.md

Под Оргеевом прошел необычный фестиваль

Граждане Молдовы хотят узнавать больше о культуре и истории своей страны.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 23 июл — Sputnik. Поздно вечером в субботу, 22 июля недалеко от села Иванча завершился международный фестиваль Кукутень (Cucuteni international festival).

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Мероприятие вызвало большой интерес не только у кишиневцев. Несмотря на изнуряющую жару, люди приехали со всей страны, многие — семьями. Были и иностранцы. Вскоре после открытия фестиваля проселочная дорога, ведущая к Центру обучения и отдыха одной из известных молдавских компаний, где и проходило мероприятие, оказалась в автомобильном плену — образовались пробки — ни пройти ни проехать. Организаторы явно не были готовы к такому развитию событий, мест для парковки оказалось недостаточно.

В анонсе мероприятия явно чувствовался культурно-исторический подтекст и содержание — прикосновение к глубокой древности. Однако этого содержания, за которым многие и решили приехать в выходной день, как раз и не хватало фестивалю.

Одно можно сказать наверняка, наши граждане хотят отдыхать в своей стране интересно и увлекательно, знать больше о богатейшем культурно-историческом наследие страны, готовы за это платить. Такой вид досуга на высоком уровне сегодня в дефиците, однако это новый тренд.

К слову сказать, Кукутень — это название села недалеко от Ясс, где в XIX веке было найдено поселение бронзового века — энеолита, датированное археологами приблизительно V тысячелетием до нашей эры. Также Кукутень принятое на Западе название Трипольской культуры, используется и двойное название — кукутень-трипольская культура. А географическим центром этой высокоразвитой культуры является территория Молдавии, где найдено огромное количество артефактов того времени.

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