Авиационные власти Казахстана нашли новый способ борьбы с пьяными пилотами
Авиационные власти Казахстана считают, что ответственность за нетрезвых пилотов должно нести руководство авиакомпаний.
Авиационные власти Казахстана считают, что ответственность за нетрезвых пилотов должно нести руководство авиакомпаний.
АСТАНА, 23 июл — Sputnik. Комитет гражданской авиации Казахстана хочет законодательно закрепить ответственность первых руководителей авиакомпаний за обеспечение безопасности полетов. При выявлении нарушений на них будет налагаться административный штраф.
Эти меры авиационные власти озвучили после вопиющего случая с нетрезвым пилотом казахстанской авиакомпании. 20 июля второй пилот воздушного судна «Эйр Астаны» не прошел тест на наличие алкоголя в крови в аэропорту Амстердама. В результате рейс был отменен. Компания проводит расследование инцидента.
«С целью не допущения членами экипажа к полету при установлении у них признаков заболевания, утомления, факта употребления лекарственных средств без назначения врача, алкогольных напитков, нарушения предполетного или предсменного отдыха и режима питания на территории РК проводятся медицинские осмотры», — пояснили в комитете действующие в Казахстане правила допуска пилотов к полетам.
При этом за рубежом на воздушное судна Казахстана во время его прилета, нахождения и вылета действует законодательство той страны, в которой он находится.
В зарубежных странах, кроме стран СНГ, предполетные медицинские осмотры не проводятся, но применяются альтернативные методы, как выборочная проверка для выявлению факта употребления запрещенных и психоактивных веществ.
По казахстанскому законодательству ответственность за обеспечение безопасности полетов возлагается на авиакомпанию.
«При выявлении фактов употребления тех или иных запрещенных и психоактивных веществ членами экипажа, они временно отстраняются от полета. Авиакомпаниями проводится внутреннее расследование, по результатам которого принимаются соответствующие дисциплинарные меры», — отметили в комитете.
И вот теперь ответственность за подобные нарушения хотят возложить на руководителей авиакомпаний.
Произошедший в Амстердаме инцидент не первый с казахстанскими пилотами. В апреле 2016 года одного из пилотов авиакомпании «Эйр Астана» осудили на 2,5 года колонии за перевозку и употребление марихуаны.