Авиационные власти Казахстана нашли новый способ борьбы с пьяными пилотами

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 23 июл — Sputnik. Комитет гражданской авиации Казахстана хочет законодательно закрепить ответственность первых руководителей авиакомпаний за обеспечение безопасности полетов. При выявлении нарушений на них будет налагаться административный штраф.

Читайте также Задымление произошло в поезде «Тулпар-Тальго» в Алматы

Эти меры авиационные власти озвучили после вопиющего случая с нетрезвым пилотом казахстанской авиакомпании. 20 июля второй пилот воздушного судна «Эйр Астаны» не прошел тест на наличие алкоголя в крови в аэропорту Амстердама. В результате рейс был отменен. Компания проводит расследование инцидента.

«С целью не допущения членами экипажа к полету при установлении у них признаков заболевания, утомления, факта употребления лекарственных средств без назначения врача, алкогольных напитков, нарушения предполетного или предсменного отдыха и режима питания на территории РК проводятся медицинские осмотры», — пояснили в комитете действующие в Казахстане правила допуска пилотов к полетам.

При этом за рубежом на воздушное судна Казахстана во время его прилета, нахождения и вылета действует законодательство той страны, в которой он находится.

В зарубежных странах, кроме стран СНГ, предполетные медицинские осмотры не проводятся, но применяются альтернативные методы, как выборочная проверка для выявлению факта употребления запрещенных и психоактивных веществ.

По казахстанскому законодательству ответственность за обеспечение безопасности полетов возлагается на авиакомпанию.

«При выявлении фактов употребления тех или иных запрещенных и психоактивных веществ членами экипажа, они временно отстраняются от полета. Авиакомпаниями проводится внутреннее расследование, по результатам которого принимаются соответствующие дисциплинарные меры», — отметили в комитете.

И вот теперь ответственность за подобные нарушения хотят возложить на руководителей авиакомпаний.