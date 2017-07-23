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10:00 (мск), источник: РИА Новости

В Китае в тестовом режиме запустили самый быстрый в стране подвесной поезд

ПЕКИН, 23 июл — РИА Новости, Анна Раткогло. Тестовая эксплуатация железнодорожной ветки для самого быстрого в Китае подвесного поезда, получившего название «Небесный поезд», началась в городе Циндао провинции Шаньдун, сообщает телеканал CGTN.

По словам инженеров, несмотря на то, что он только запущен и все еще проходит тестирование, поезд уже устанавливает рекорды. Его качества в три раза лучше, чем у обычных составов метро, отмечают специалисты.

Во время загрузки произошла ошибка.

Поезд создан китайской компанией CRRC Qingdao Sifang, он создавался как ультралегкий, со средними показателями скорости и интенсивностью движения.

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Этот проект разрабатывался как малозатратная транспортная система, и ожидается, что на рынке она должна пользоваться популярностью, особенно в расположенных в горной местности регионах и в больших городах.

«На этой монорельсовой дороге используется новейшая технология электродвигателя с постоянными магнитами, которая дает ей преимущества перед другими видами транспортных систем — большая мощность, меньший физический объем, низкий уровень шума, легкий вес, все это позволяет повысить эффективность эксплуатации», — заявил технический директор проекта Лю Юйвэн.

Поезд передвигается по монорельсовой дороге на высоте от 5 до 10 метров над землей, состав может состоять из трех, четырех или пяти вагонов, максимальная вместимость поезда — до 510 пассажиров. Максимальная скорость состава составляет 70 километров в час.

Подвесной поезд был разработан еще в самом начале 20 века. В 1901 году в немецком городе Вупперталь был запущен подвесной электропоезд, который функционирует и сейчас. Китай является третьей страной в мире после Германии и Японии, которая пользуется технологией подвесных поездов.

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