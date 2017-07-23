Более 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах

«В Домодедово 19 рейсов задержано и два отменено. В Шереметьево задержано 10 рейсов. Во Внуково отмен и задержек рейсов на данный момент нет», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 23 июля в столичном регионе усилится влияние гребня антициклона, но циклоническая деятельность останется на высоте. Ожидаются небольшие кратковременные дожди и до 25 градусов тепла. Ветер западный, 3−8 м/с. Атмосферное давление в пределах нормального — 747 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 45%.