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11:59 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Более 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах

В аэропортах Москвы задержано и отменено более 30 рейсов, сообщает сервис «Яндекс. Расписание».

Источник: AP 2017

«В Домодедово 19 рейсов задержано и два отменено. В Шереметьево задержано 10 рейсов. Во Внуково отмен и задержек рейсов на данный момент нет», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 23 июля в столичном регионе усилится влияние гребня антициклона, но циклоническая деятельность останется на высоте. Ожидаются небольшие кратковременные дожди и до 25 градусов тепла. Ветер западный, 3−8 м/с. Атмосферное давление в пределах нормального — 747 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 45%.

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