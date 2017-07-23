Губернатор выделит материальную помощь семье, где сгорели дети
Борис Дубровский поручил Минздраву организовать лечение выжившего мужчины, властям Пласта — оказать помощь в организации похорон.
Борис Дубровский поручил Минздраву организовать лечение выжившего мужчины, властям Пласта — оказать помощь в организации похорон.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский распорядился выделить материальную помощь семьям, потерявшим детей на пожаре в Пласте, — в общей сложности 500 тыс. рублей (по 100 тыс. на каждого погибшего и пострадавшего), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
Кроме того, дано поручение главе Минздрава Сергею Кремлеву организовать лечение пострадавшего мужчины — сейчас он находится в реанимации Пластовской ЦРБ, решается вопрос о его переводе в областной ожоговый центр.
Власти Пластовского района по просьбе губернатора окажут семье помощь в организации похорон девочек.
Напомним, трагедия разыгралась сегодня ночью в деревне Верхняя Кабанка. Возгорание началось на веранде частного дома, по предварительным данным,
Хозяйка дома работала в ночную смену, сейчас женщина в глубоком шоке.
По словам соседей, незадолго до трагедии, в доме уже происходило замыкание электропроводки, однако хозяева, по всей видимости, не придали этому значения.
Добавим, региональный главк МЧС в связи с трагедией инициировал экстренное заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям Пластовского района.