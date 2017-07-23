Крымский фестиваль вина набирает обороты

Источник: РИА "Новости"

Фестиваль, объединивший 17 винодельческих предприятий из Республики Крым, Севастополя, Ставропольского и Краснодарского краев, а также Абхазии, продлится три дня.

Проект стартовал, несмотря на ряд технических нюансов, рассказал директор, ожидается, что фестиваль посетят 8 тысяч человек. «Людей с каждым днем становится все больше. Пока отрицательных откликов я не слышал. Есть недочеты, недоработки. Я их знаю и вижу, но в следующий раз исправим», — сказал Мешков РИА Новости.

По его словам, мероприятия фестиваля будут проходить на протяжении всего года, а, а планах — расширение географии: сделать его традиционным и пригласить виноделов из ближнего и дальнего зарубежья.

На площадках фестиваля проходят уникальные мастер-классы и дегустации. Организаторов фестиваля трудно спутать с посетителями: они одеты в синие футболки с надписью на спине: «В поисках истины».

Куратор проекта Дмитрий Ковалев признается, что идея названия фестиваля родилась благодаря гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву.

«В мире очень много логотипов и названий винных фестивалей. Многие из них сводятся к привычным фразам. Сначала мы хотели назвать фестиваль Koktebel Wine Fest, но потом пришли к тому, что нам незачем повторяться и стоит взять название, которое на слуху. Как-то в дискуссии Дмитрий Киселев нам предложил рассмотреть новый вариант, и он оказался очень интересным», — рассказал РИА Новости Ковалев.

По его словам, название In Vino Veritas подчеркивает, что вино — это честный и правдивый напиток, который объединяет людей.

«Крыму нужна правда. Правда о Крыме через вино. Одна из наших идей — развеять ложь и мифы о Крыме. Все видят, какая дружелюбная и веселая атмосфера царит на площадке фестиваля. Крым должен стать местом, где встречаются виноделы со всего мира», — подчеркнул Ковалев.

Один из посетителей — директор крымского зверинца «Сказка» и сафари-парка «Тайган» Олег Зубков признался, что такой фестиваль необходим Крыму. «Если кто-то сегодня влюбится в Крым благодаря таким фестивалям, это будет замечательно. Я очень радуюсь и хорошо воспринимаю такие мероприятия. Это сильно, это современно, это удивительно, это разнообразие отдыха», — сказал собеседник агентства.

По словам Зубкова, фестиваль должен проходить более масштабно на крымском уровне.