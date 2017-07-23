Крымский фестиваль вина набирает обороты
КОКТЕБЕЛЬ, 23 июл — РИА Новости, Виктор Лященко. Первый международный
КОКТЕБЕЛЬ, 23 июл — РИА Новости, Виктор Лященко. Первый международный
Фестиваль, объединивший 17 винодельческих предприятий из Республики Крым, Севастополя, Ставропольского и Краснодарского краев, а также Абхазии, продлится три дня.
Проект стартовал, несмотря на ряд технических нюансов, рассказал директор, ожидается, что фестиваль посетят 8 тысяч человек. «Людей с каждым днем становится все больше. Пока отрицательных откликов я не слышал. Есть недочеты, недоработки. Я их знаю и вижу, но в следующий раз исправим», — сказал Мешков РИА Новости.
По его словам, мероприятия фестиваля будут проходить на протяжении всего года, а, а планах — расширение географии: сделать его традиционным и пригласить виноделов из ближнего и дальнего зарубежья.
На площадках фестиваля проходят уникальные
Куратор проекта Дмитрий Ковалев признается, что идея названия фестиваля родилась благодаря гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву.
«В мире очень много логотипов и названий винных фестивалей. Многие из них сводятся к привычным фразам. Сначала мы хотели назвать фестиваль Koktebel Wine Fest, но потом пришли к тому, что нам незачем повторяться и стоит взять название, которое на слуху.
По его словам, название In Vino Veritas подчеркивает, что вино — это честный и правдивый напиток, который объединяет людей.
«Крыму нужна правда. Правда о Крыме через вино. Одна из наших идей — развеять ложь и мифы о Крыме. Все видят, какая дружелюбная и веселая атмосфера царит на площадке фестиваля. Крым должен стать местом, где встречаются виноделы со всего мира», — подчеркнул Ковалев.
Один из посетителей — директор крымского зверинца «Сказка» и
По словам Зубкова, фестиваль должен проходить более масштабно на крымском уровне.
Готовы приезжать в Крым снова и кубанские виноделы. «Мы очень мало представлены на крымском полуострове. К сожалению, нет возможности хотя бы дать понять людям, что по ту сторону пролива виноделие развивается очень активно. Пусть люди к нам приезжают за нашим вином», — сказала директор по производству ООО «Кубань-Вино» Ванда Ботнарь.