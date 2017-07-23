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10:13 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Дождливая рабочая неделя ожидает жителей Иркутска

Температура воздуха будет колебаться от +22 до +27°C.

Источник: IrkutskMedia.ru

Дожди прогнозируют в Иркутске на предстоящей рабочей неделе. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться в среднем от +22 до +27°C. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.

В понедельник, 24 июля, переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха составит +23°C. Ветер юго-восточный, 3 м/с.

Во вторник, 25 июля, облачно, возможны небольшие дожди. Столбик термометра покажет +22°C. Ветер юго-восточный, 3 м/с.

В среду, 26 июля, будет малооблачно, ожидается небольшой дождь. Температура воздуха будет около +23°C. Ветер южный, 2 м/с.

В четверг, 27 июля, малооблачно, небольшой дождь. Столбик термометра установится на отметке +27°C. Ветер южный, 2 м/с.

В пятницу, 28 июля, будет малооблачно, возможен дождь. За окном будет +23°C. Ветер северо-западный, 2 м/с.

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