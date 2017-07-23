Дождливая рабочая неделя ожидает жителей Иркутска
Температура воздуха будет колебаться от +22 до +27°C.
Температура воздуха будет колебаться от +22 до +27°C.
Дожди прогнозируют в Иркутске на предстоящей рабочей неделе. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться в среднем от +22 до +27°C. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.
В понедельник, 24 июля, переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха составит +23°C. Ветер
Во вторник, 25 июля, облачно, возможны небольшие дожди. Столбик термометра покажет +22°C. Ветер
В среду, 26 июля, будет малооблачно, ожидается небольшой дождь. Температура воздуха будет около +23°C. Ветер южный, 2 м/с.
В четверг, 27 июля, малооблачно, небольшой дождь. Столбик термометра установится на отметке +27°C. Ветер южный, 2 м/с.
В пятницу, 28 июля, будет малооблачно, возможен дождь. За окном будет +23°C. Ветер