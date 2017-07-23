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11:22 (мск), источник: Publika.md

Воркаут — новое увлечение кишинёвской молодёжи

Много усилий, терпение и стальные бицепсы. Все это необходимо для занятий воркаутом, который комбинирует гимнастику и паркур.
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Источник: Publika.md

Много усилий, терпение и стальные бицепсы. Все это необходимо для занятий воркаутом, который комбинирует гимнастику и паркур. Занимаются этим видом спорта ежедневно в парке Валя Трандафирилор. Молодые люди тренируются и демонстрируют наработанные навыки.

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По мнению спортсменов, воркаут требует терпения и постоянных тренировок.

«Мы уже достигли определенных результатов, но без травм не обходится. Но меня это не останавливает. Буду много тренироваться, чтобы в следующем году поехать на чемпионат мира».

«Каждый день занимаюсь воркаутом, это уже стало моим образом жизни. Не могу пройти мимо брусьев, чтобы не потренироваться».

Эти видом спорта увлекаются не только мужчины.

«Пока не приехала в Кишинев, не знала об этом виде спорта, но с детства мне нравилось заниматься на турнике.».

Василий Ларионов — один из основателей команды Street Workout Chişinău. Он говорит, что помимо тренирововк важно правильное питание.

«Слежу за своим рационом, рассчитываю количество углеводов, жиров и белков в зависимости от веса, возраста, роста».

Команда Street Workout Chişinău была создана в 2012 году.

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