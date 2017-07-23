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14:22 (мск), источник: Интерфакс

Прокуратура сообщила о сокращении смертности в столичных СИЗО

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU — Смертность среди заключенных, содержащихся в следственных изоляторах Москвы, с начала года сократилась на половину, уменьшилось общее число арестантов, сообщили в прокуратуре столицы.

Источник: РИА "Новости"

«Несмотря на переполнение, смертность в поднадзорных учреждениях УФСИН России по Москве в текущем году сократилась на 50%», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

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Как отмечается, «основной проблемой в деятельности поднадзорных следственных изоляторов остается их значительное переполнение, в связи с чем прокуратурой города, совместно с заинтересованными ведомствами, разработан и реализуется комплекс мероприятий, направленных на сокращение сроков содержания под стражей».

В результате принимаемых мер, в сравнении с 2016 годом, количество лиц, содержащихся под стражей, сократилось на 12% (с 11 624 до 10 604), подчеркивается в сообщении.

В ходе проверок прокуроры выявили с начала года 85 нарушений закона об условиях содержания под стражей. По требованию прокуратуры к дисциплинарной ответственности привлечено 70 сотрудников уголовно-исполнительной системы Москвы, выявленные нарушения закона устранены, отметили в прокуратуре.

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