Прокуратура сообщила о сокращении смертности в столичных СИЗО

Источник: РИА "Новости"

«Несмотря на переполнение, смертность в поднадзорных учреждениях УФСИН России по Москве в текущем году сократилась на 50%», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

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Как отмечается, «основной проблемой в деятельности поднадзорных следственных изоляторов остается их значительное переполнение, в связи с чем прокуратурой города, совместно с заинтересованными ведомствами, разработан и реализуется комплекс мероприятий, направленных на сокращение сроков содержания под стражей».

В результате принимаемых мер, в сравнении с 2016 годом, количество лиц, содержащихся под стражей, сократилось на 12% (с 11 624 до 10 604), подчеркивается в сообщении.