Прокуратура сообщила о сокращении смертности в столичных СИЗО

«Несмотря на переполнение, смертность в поднадзорных учреждениях УФСИН России по Москве в текущем году сократилась на 50%», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Как отмечается, «основной проблемой в деятельности поднадзорных следственных изоляторов остается их значительное переполнение, в связи с чем прокуратурой города, совместно с заинтересованными ведомствами, разработан и реализуется комплекс мероприятий, направленных на сокращение сроков содержания под стражей».
В результате принимаемых мер, в сравнении с 2016 годом, количество лиц, содержащихся под стражей, сократилось на 12% (с 11 624 до 10 604), подчеркивается в сообщении.
В ходе проверок прокуроры выявили с начала года 85 нарушений закона об условиях содержания под стражей. По требованию прокуратуры к дисциплинарной ответственности привлечено 70 сотрудников уголовно-исполнительной системы Москвы, выявленные нарушения закона устранены, отметили в прокуратуре.