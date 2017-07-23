По 1,5 тыс. рублей на подготовку к школе получат дети из малообеспеченных семей

По полторы тысячи рублей для подготовки к новому учебному году будет выделено на каждого ребенка-инвалида, а также учащегося до 18 лет из многодетных и малоимущих семей, обучающихся по очной форме в школах, училищах, техникумах, вузах, спецучреждениях для несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Соотвествующее постановление подписал губернатор Челябинской области.

Как следует из документа, организацию выплаты единовременного социального пособия осуществляет региональное Минсоцотношений через отделения почтовой связи. Право на получение 1,5 тыс. рублей имеют родители и законные представители детей из указанных категорий.

«Для получения единовременного социального пособия родители представляют в орган социальной защиты населения по месту жительства (пребывания) заявление по форме, установленной министерством», — говорится в документе.