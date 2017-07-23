Кустурица прилетел в Крым

«Я знаю, что в Ялте очень хорошая фактура и очень хорошие девушки», — сказал он журналистам в аэропорту, отвечая на вопрос, что он ожидает от встречи с Крымом. Он также отметил, что именно в Ялте произошла конференция 1945 года, в ходе которой были подписаны судьбоносные для всего мира документы, связанные со Второй мировой войной.