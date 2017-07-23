В Краснодаре массовую тренировку по боксу занесли в Книгу рекордов Гиннеса России
В Краснодаре 500 человек приняли участие в массовом
В Краснодаре 500 человек приняли участие в массовом
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Как сообщали Юга.ру, от Краснодара для участия в проекте было заявлено 500 человек, среди них воспитанники спортивных школ, тренеры и члены Федерации бокса. вместе с Краснодаром участниками проекта стали спортсмены из
«Для будущих чемпионов
По словам заместителя министра физической культуры и спорта Краснодарского края Сергея Мясищева, в Краснодарском крае боксом активно занимаются более 12 тыс. человек.
«Столица Кубани активно поддержала акцию, посвященную Дню российского бокса потому, что в нашем регионе любят бокс. К радости всех любителей этого вида спорта не так давно стало известно, что Сочи примет чемпионат мира по боксу в 2019 году», — отметил он.
По данным краевой Федерации бокса, сегодня в Краснодаре систематически занимаются боксом более двух тысяч детей и подростков. На территории города действуют порядка 40 специализированных секций, школ и клубов.