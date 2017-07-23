В Краснодаре массовую тренировку по боксу занесли в Книгу рекордов Гиннеса России

Открытый мастер-класс по боксу в Краснодаре стал составной частью большого проекта одновременно проходившего в девяти регионах страны. Проект зафиксировали в Книге рекордов Гиннеса в России в номинации «Самая массовая тренировка по боксу». Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодара. Как сообщали Юга.ру, от Краснодара для участия в проекте было заявлено 500 человек, среди них воспитанники спортивных школ, тренеры и члены Федерации бокса. вместе с Краснодаром участниками проекта стали спортсмены из Санкт-Петербурга, Грозного, Перми, Тюмени, Кемерова, Новосибирска и Хабаровска, а главную арену акции устроят на Красной площади в Москве. Масштабное празднование Дня российского бокса приурочено к 25-летию основания Федерации бокса страны. В эти же дни с 21 по 26 июля в Москве проходит заседание Исполнительного комитета Международной ассоциации любительского бокса — AIBA.

«Для будущих чемпионов мастер-класс на подиуме у здания администрации города провел Олимпийский чемпион Шамиль Сабиров. Помогали ему надежды кубанского бокса — победительница первенств Европы и мира Анастасия Шамонова и победительница первенств России, финалистка европейского турнира Нуне Асатрян. Обе на этой неделе вернулись с медалями из Болгарии, где проходило первенство Европы среди юниорок», — уточняется в сообщении.



По словам заместителя министра физической культуры и спорта Краснодарского края Сергея Мясищева, в Краснодарском крае боксом активно занимаются более 12 тыс. человек.



«Столица Кубани активно поддержала акцию, посвященную Дню российского бокса потому, что в нашем регионе любят бокс. К радости всех любителей этого вида спорта не так давно стало известно, что Сочи примет чемпионат мира по боксу в 2019 году», — отметил он.



По данным краевой Федерации бокса, сегодня в Краснодаре систематически занимаются боксом более двух тысяч детей и подростков. На территории города действуют порядка 40 специализированных секций, школ и клубов.