Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Звезда мирового хоккея рассказал про отказ от гражданства России
Тюменские хирурги пересадили мужчине почти всю кожу
Пескову задали вопрос о «фальшивых» титулах Путина по дзюдо
Самые шикарные свадьбы российских чиновников
61-летняя Наталья Андрейченко встречается с молодым дизайнером
Как организовывают выступления топ-звезд на торжествах Бывает ли так, что кто-то работает «за спасибо», как говорит Басков?
Украинцы ответили на предложение отправить Ахеджакову в Киев
Экс-депутат: Ситуация у границ Крыма - критическая
В Москве наказали инспектора-хама (видео)
В России показали летающий автомобиль-амфибию
МО РФ рассказало о новом самолете с укороченным взлетом – СМИ
Украинцы готовы на уступки для мира на Донбассе
Дочь Игоря Крутого растет необыкновенной красавицей (фото)
61-летняя Наталья Андрейченко встречается с молодым дизайнером
Финны готовятся к массовой эвакуации из-за страха перед РФ – СМИ
ВСУ говорят о прорыве ополченцев на Донбассе
Заповедные земли на Байкале раздали под жилье и турбазы
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Фоторепортажи
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
10Японская поэзия спорта
11:09 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре массовую тренировку по боксу занесли в Книгу рекордов Гиннеса России

В Краснодаре 500 человек приняли участие в массовом мастер-классе по боксу, который 22 июля прошел на Театральной площади города.

Открытый мастер-класс по боксу в Краснодаре стал составной частью большого проекта одновременно проходившего в девяти регионах страны. Проект зафиксировали в Книге рекордов Гиннеса в России в номинации «Самая массовая тренировка по боксу». Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как сообщали Юга.ру, от Краснодара для участия в проекте было заявлено 500 человек, среди них воспитанники спортивных школ, тренеры и члены Федерации бокса. вместе с Краснодаром участниками проекта стали спортсмены из Санкт-Петербурга, Грозного, Перми, Тюмени, Кемерова, Новосибирска и Хабаровска, а главную арену акции устроят на Красной площади в Москве. Масштабное празднование Дня российского бокса приурочено к 25-летию основания Федерации бокса страны. В эти же дни с 21 по 26 июля в Москве проходит заседание Исполнительного комитета Международной ассоциации любительского бокса — AIBA.

«Для будущих чемпионов мастер-класс на подиуме у здания администрации города провел Олимпийский чемпион Шамиль Сабиров. Помогали ему надежды кубанского бокса — победительница первенств Европы и мира Анастасия Шамонова и победительница первенств России, финалистка европейского турнира Нуне Асатрян. Обе на этой неделе вернулись с медалями из Болгарии, где проходило первенство Европы среди юниорок», — уточняется в сообщении.

По словам заместителя министра физической культуры и спорта Краснодарского края Сергея Мясищева, в Краснодарском крае боксом активно занимаются более 12 тыс. человек.

«Столица Кубани активно поддержала акцию, посвященную Дню российского бокса потому, что в нашем регионе любят бокс. К радости всех любителей этого вида спорта не так давно стало известно, что Сочи примет чемпионат мира по боксу в 2019 году», — отметил он.

По данным краевой Федерации бокса, сегодня в Краснодаре систематически занимаются боксом более двух тысяч детей и подростков. На территории города действуют порядка 40 специализированных секций, школ и клубов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Власти Крыма предупредили о мошенниках, взимающих курортный сбор
Курц: ЕС не может позволить себе впасть в зависимость от Турции
Пентагон: Россия является самой серьезной угрозой для США
Посол Катара в РФ рассказал о позиции Москвы по кризису в Заливе
Более 100 новых самолетов и вертолетов ожидают в ВКС в 2018 году
Туристы из РФ с пятницы не могут вылететь из турецкого Бодрума
Умерла телеведущая Елена Миронова
Сергей Кисляк завершил миссию посла России в США
Спорт
Нокдаун от Алояна: как на Красной площади отметили День бокса День российского и мирового бокса впервые отметили на Красной площади в Москве
Авто
Камеры будут штрафовать еще за одно нарушение Первые комплексы фотовидеофиксации, которые будут фиксировать за выезд на трамвайные пути, могут установить в Москве
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Секс-символы с Востока: главные турецкие актеры Сладкие, как рахат-лукум, и горячие, как солнце Антальи, эти актеры из Турции покорили сердца зрительниц со всего мира. «Кино Mail.Ru» представляет рейтинг самых красивых мужчин турецкого экрана
Недвижимость
Как оформить интерьер в стиле минимализм
У должников за услуги ЖКХ предложили изымать квартиры
Россиянам разрешили прописку на дачах
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
Леди
Коб – самая модная прическа сезона (фото) Новая стрижка Кейт Миддлтон обещает стать главной сенсацией в мире парикмахерской моды, а сама герцогиня Кембриджская — иконой не только стиля, но и красоты.
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь