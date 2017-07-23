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12:00 (мск), источник: БЕЛТА

Около 650 грузовиков ожидают выезда из Беларуси

Так, в направлении Литвы в пункте пропуска «Каменный лог» выезда ожидают 210 грузовиков, в «Привалке» — 145, в «Котловке» — 120, в «Бенякони» — 71.

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 650 грузовиков ожидают выезда из Беларуси. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Государственного пограничного комитета, сообщает БЕЛТА.

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Так, в направлении Литвы в пункте пропуска «Каменный лог» выезда ожидают 210 грузовиков, в «Привалке» — 145, в «Котловке» — 120, в «Бенякони» — 71.

На границе с Латвией в пункте пропуска «Урбаны» стоят 60 автомобилей, в «Григоровщине» — 40.

Также сообщается об очередях легковых автомобилей на въезде в Беларусь из Польши. В «Берестовице» стоят 150 транспортных средств, в «Брузгах» — 70. -0-

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