Более шести тысяч человек обратились накануне в мобильные пункты оказания помощи
Больше шести тысяч человек обратились накануне в мобильные пункты оказания помощи. По всей стране спасатели установили 17 подобных палаток.
Больше шести тысяч человек обратились накануне в мобильные пункты оказания помощи. По всей стране спасатели установили 17 подобных палаток.
Люди получали помощь врачей, пили воду и могли укрыться от жаркого солнца.
В связи с повышенным спросом, в Кишиневе СЧС удвоила число палаток. Дополнительные мобильные пункты установили в столичных парках. По данным Службы чрезвычайных ситуаций, работают палатки в Кишиневе, Кагуле, Бельцах, Страшенах, Комрате, а также в Каушанском, Каларашском и Унгенском районах с десяти утра до шести вечера.