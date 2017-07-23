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11:46 (мск), источник: Publika.md

Более шести тысяч человек обратились накануне в мобильные пункты оказания помощи

Больше шести тысяч человек обратились накануне в мобильные пункты оказания помощи. По всей стране спасатели установили 17 подобных палаток.

Источник: Publika.md

Люди получали помощь врачей, пили воду и могли укрыться от жаркого солнца.

В связи с повышенным спросом, в Кишиневе СЧС удвоила число палаток. Дополнительные мобильные пункты установили в столичных парках. По данным Службы чрезвычайных ситуаций, работают палатки в Кишиневе, Кагуле, Бельцах, Страшенах, Комрате, а также в Каушанском, Каларашском и Унгенском районах с десяти утра до шести вечера.

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