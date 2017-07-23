Более шести тысяч человек обратились накануне в мобильные пункты оказания помощи

В связи с повышенным спросом, в Кишиневе СЧС удвоила число палаток. Дополнительные мобильные пункты установили в столичных парках. По данным Службы чрезвычайных ситуаций, работают палатки в Кишиневе, Кагуле, Бельцах, Страшенах, Комрате, а также в Каушанском, Каларашском и Унгенском районах с десяти утра до шести вечера.