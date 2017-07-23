Умерла ведущая программы «Доброе утро» Елена Миронова

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Телеведущая Первого канала Елена Миронова скончалась в Москве после продолжительной тяжелой болезни. Об этом сообщается в воскресенье на сайте телеканала.

«Не стало известной ведущей “Доброго утра” Елены Мироновой. Она долго боролась с тяжелой болезнью, но недуг оказался сильнее. На Первом канале Елена Миронова проработала многие годы, с неизменной улыбкой желала всем хорошего начала дня. Зрители любили ее не только за мягкий очаровательный голос, но и за остроумие и элегантность», — говорится в сообщении телеканала.