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11:49 (мск), источник: ТАСС

Умерла ведущая программы «Доброе утро» Елена Миронова

В сообщении Первого канала говорится, что телеведущая «долго боролась с тяжелой болезнью, но недуг оказался сильнее».

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Телеведущая Первого канала Елена Миронова скончалась в Москве после продолжительной тяжелой болезни. Об этом сообщается в воскресенье на сайте телеканала.

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«Не стало известной ведущей “Доброго утра” Елены Мироновой. Она долго боролась с тяжелой болезнью, но недуг оказался сильнее. На Первом канале Елена Миронова проработала многие годы, с неизменной улыбкой желала всем хорошего начала дня. Зрители любили ее не только за мягкий очаровательный голос, но и за остроумие и элегантность», — говорится в сообщении телеканала.

Елена Миронова долгие годы работала корреспондентом программы «Время». «Это большая утрата для всего коллектива Первого канала, приносим соболезнования близким», — говорится в сообщении телеканала.

О месте и времени проведения прощания с Еленой Мироновой станет известно позже.

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