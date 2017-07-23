Туристы, застрявшие на границе с Финляндией, вернулись в Петербург

Источник: РИА "Новости"

Путешествие в финский Порвоо обернулось долгим стоянием на границе. Автобус, арендованный турфирмой «Константа-тур», российские пограничник пропустили, а вот финские нашли неполадки с тормозами. В результате машина застряла на границе, а туристам пришлось возвращаться на Родину на попутках.

На пропускной пункт в Торфяновке автобус прибыл в девять утра субботы. Первые туристы отправились обратно в четыре часа дня, последних забрали в полвосьмого вечера.

— Половина уехала разными способами, в том числе другими нашими автобусами, которые возвращались из поездок и в которых были места, — рассказала «Комсомолке» директор «Константа-тур» Светлана Ткачева. — А для остальных подали пустой автобус.

Чтобы добраться до него (он ждал в России), пришлось ловить попутки. К одиннадцати ночи все вернулись в Петербург.