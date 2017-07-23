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11:11 (мск), источник: Комсомольская правда

В Крыму проверяют цены на экскурсии

В Минкурортов РК уверены, что в сравнении с 2016 годом, стоимость морских прогулок и дегустаций не изменилась.

Источник: Комсомольская правда

Чиновники в Крыму продолжают проверять цены, которые ставят предприниматели на экскурсии и развлечения. Вслед за Ялтой мониторинг провели в Судаке.

— Наибольшей популярностью у гостей региона пользуются обзорные пешеходные экскурсии по Судаку и Новому Свету, посещение музея-заповедника «Судакская крепость», морские прогулки, а также экскурсии с дегустациями вин, — сообщает пресс-служба Минкурортов Крыма.

В ведомстве уточнили, что стоимость экскурсионных услуг колеблется от 300 до 2000 рублей и соответствует уровню прошлого года.

Напомним, мониторинг цен в Ялте проводился в конце июня. Самыми популярными среди отдыхающих экскурсиями стали «Дворцы Южнобережья» с посещением Воронцовского и Ливадийского дворцов и канатной дороги «Мисхор — Ай-Петри», а также экскурсионный тур в Севастополь, в ходе которого туристы могут посетить памятные места, связанные с Великой Отечественной войной.

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