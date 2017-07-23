В Крыму проверяют цены на экскурсии

Источник: Комсомольская правда

Чиновники в Крыму продолжают проверять цены, которые ставят предприниматели на экскурсии и развлечения. Вслед за Ялтой мониторинг провели в Судаке.

— Наибольшей популярностью у гостей региона пользуются обзорные пешеходные экскурсии по Судаку и Новому Свету, посещение музея-заповедника «Судакская крепость», морские прогулки, а также экскурсии с дегустациями вин, — сообщает пресс-служба Минкурортов Крыма.

В ведомстве уточнили, что стоимость экскурсионных услуг колеблется от 300 до 2000 рублей и соответствует уровню прошлого года.