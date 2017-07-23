В Крыму проверяют цены на экскурсии
В Минкурортов РК уверены, что в сравнении с 2016 годом, стоимость морских прогулок и дегустаций не изменилась.
В Минкурортов РК уверены, что в сравнении с 2016 годом, стоимость морских прогулок и дегустаций не изменилась.
Чиновники в Крыму продолжают проверять цены, которые ставят предприниматели на экскурсии и развлечения. Вслед за Ялтой мониторинг провели в Судаке.
— Наибольшей популярностью у гостей региона пользуются обзорные пешеходные экскурсии по Судаку и Новому Свету, посещение
В ведомстве уточнили, что стоимость экскурсионных услуг колеблется от 300 до 2000 рублей и соответствует уровню прошлого года.
Напомним, мониторинг цен в Ялте проводился в конце июня. Самыми популярными среди отдыхающих экскурсиями стали «Дворцы Южнобережья» с посещением Воронцовского и Ливадийского дворцов и канатной дороги «Мисхор — Ай-Петри», а также экскурсионный тур в Севастополь, в ходе которого туристы могут посетить памятные места, связанные с Великой Отечественной войной.