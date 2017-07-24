В Юношеской библиотеке пройдет Неделя японской культуры

Неделя пройдет в рамках фестиваля японской культуры «Ватанагаши». Посетители смогут узнать о правилах японского стихосложения, принять участие в конкурсе хайку, попробовать себя в искусстве каллиграфии, узнать о чайной церемонии, сортах чая и способах их заварки, научиться создавать украшения в японской технике «канзаши», обсудить феномен популярности браузерных игр, созданных в современной японской эстетике, и посмотреть японский фильм 1968 года «Кайтэн».

Программа

25 июля — «Чан и тян идут на чайную церемонию»:

16:30 — «Тян или чан?» — урок о системах транслитерации и транскрипции японского языка, ведущий — Михаил Стрельцов, внештатный сотрудник Института восточной культуры в Самаре.

17:00 — Мини-лекция «Выбираем и завариваем чай», ведущая — Анна Погребняк, консультант галереи вкуса «Кантата».

16:30−18:30 — Чайная церемония, ведущая — Ольга Фадеева, мастер чайной церемонии.

26 июля — «Сделайте мне красиво! Каллиграфически!»:

16:30 — Мастер-класс по японской каллиграфии, ведущие — художник Наталья Мерзлякова и преподаватель японского языка Института восточной культуры Анна Зотова.

27 июля — «Для тех, кто с танка: тысяча лет японской поэзии»:

17:00−20:00 — Подведение итогов онлайн-конкурса хайку, литературная лекция, поэтический мастер-класс, ведущий — Андрей Савкин, координатор журнала «Литсреда», со-руководитель литературного Т. О. «Мост» и другие участники объединения.

28 июля — «Мальчики налево, девочки направо. Или наоборот?»:

16:30 — Лекция «Войны на море: морские сражения, серия “Эксмо” и девочки-кораблики», ведущий — Михаил Стрельцов, историк-любитель, знаток военно-морского флота Японии времен Первой и Второй мировых.

16:30 — Мастер-класс по изготовлению изделий в технике канзаши, ведущая — Анна Зотова, преподаватель японского языка Института восточной культуры.