В Юношеской библиотеке пройдет Неделя японской культуры
С 25 по 28 июля в Самарской областной юношеской библиотеке пройдет Неделя японской культуры.
С 25 по 28 июля в Самарской областной юношеской библиотеке пройдет Неделя японской культуры.
Неделя пройдет в рамках фестиваля японской культуры «Ватанагаши». Посетители смогут узнать о правилах японского стихосложения, принять участие в конкурсе хайку, попробовать себя в искусстве каллиграфии, узнать о чайной церемонии, сортах чая и способах их заварки, научиться создавать украшения в японской технике «канзаши», обсудить феномен популярности браузерных игр, созданных в современной японской эстетике, и посмотреть японский фильм 1968 года «Кайтэн».
Программа
25 июля — «Чан и тян идут на чайную церемонию»:
16:30 — «Тян или чан?» — урок о системах транслитерации и транскрипции японского языка, ведущий — Михаил Стрельцов, внештатный сотрудник Института восточной культуры в Самаре.
17:00 —
16:30−18:30 — Чайная церемония, ведущая — Ольга Фадеева, мастер чайной церемонии.
26 июля — «Сделайте мне красиво! Каллиграфически!»:
16:30 —
27 июля — «Для тех, кто с танка: тысяча лет японской поэзии»:
17:00−20:00 — Подведение итогов
28 июля — «Мальчики налево, девочки направо. Или наоборот?»:
16:30 — Лекция «Войны на море: морские сражения, серия “Эксмо” и девочки-кораблики», ведущий — Михаил Стрельцов,
16:30 —
17:00 — Показ художественного фильма «Кайтэн» (Япония, 1968 г., ч/б).