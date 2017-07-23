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11:46 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии сохранится жаркая погода

УФА, 23 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. На следующей неделе в республике сохранится жаркая погода, сообщает Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Источник: Башинформ

По данным синоптиков, 24 июля в Башкортостане ожидается переменная облачность, грозы. Ветер неустойчивый, слабый, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью — от 11 — 16 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 20 — 25 градусов.

25 июля характер погоды существенно не изменится: переменная облачность, грозы. Ветер неустойчивый, слабый, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью — 11 -16 градусов тепла, днем — от 20 до 25 градусов.

Сегодня в республике дождей не ожидается. Прогнозируется жаркая, солнечная погода. Ветер неустойчивый, порывистый. Температура воздуха днем — 24 — 29 градусов.

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