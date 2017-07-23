В Башкирии сохранится жаркая погода
УФА, 23 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. На следующей неделе в республике сохранится жаркая погода, сообщает Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
УФА, 23 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. На следующей неделе в республике сохранится жаркая погода, сообщает Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
По данным синоптиков, 24 июля в Башкортостане ожидается переменная облачность, грозы. Ветер неустойчивый, слабый, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью — от 11 — 16 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 20 — 25 градусов.
25 июля характер погоды существенно не изменится: переменная облачность, грозы. Ветер неустойчивый, слабый, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью — 11 -16 градусов тепла, днем — от 20 до 25 градусов.
Сегодня в республике дождей не ожидается. Прогнозируется жаркая, солнечная погода. Ветер неустойчивый, порывистый. Температура воздуха днем — 24 — 29 градусов.