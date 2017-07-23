Ведущая «Доброго утра» умерла от тяжёлой болезни
В Москве после продолжительной болезни умерла ведущая Первого канала Елена Миронова. Об этом в воскресенье, 23 июля, сообщается на сайте телеканала.
В Москве после продолжительной болезни умерла ведущая Первого канала Елена Миронова. Об этом в воскресенье, 23 июля, сообщается на сайте телеканала.
Коллеги ведущей принесли соболезнования ее близким. Дата и место прощания с покойной будут объявлены позднее.
Миронова была ведущей передачи «Доброе утро», а также долгие годы проработала корреспондентом программы «Время», сообщает Лента.Ru.