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11:39 (мск), источник: Publika.md

Ведущая «Доброго утра» умерла от тяжёлой болезни

В Москве после продолжительной болезни умерла ведущая Первого канала Елена Миронова. Об этом в воскресенье, 23 июля, сообщается на сайте телеканала.

Коллеги ведущей принесли соболезнования ее близким. Дата и место прощания с покойной будут объявлены позднее.

Миронова была ведущей передачи «Доброе утро», а также долгие годы проработала корреспондентом программы «Время», сообщает Лента.Ru.

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