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12:08 (мск), источник: Sputnik.by

Видеофакт: чемпионка Скворцова покинула пьедестал, услышав чужой гимн

Белорусская спортсмена завоевала золотую медаль на соревнованиях в тройном прыжке на чемпионате Европы в Италии, однако на церемонии награждения она покинула пьедестал — организаторы перепутали гимны.

Источник: Sputnik.by

Юниорка Виолетта Скворцова выиграла соревнования, которые проходили в городе Гроссето. Девушка показала результат 14 метров 21 сантиметр — это новый рекорд Беларуси среди девушек. Когда Скворцова уже стояла на пьедестале и готовилась услышать родной гимн, организаторы вдруг включили совершенно другую музыку.

При первых звуках «не того» гимна, Виолетта без каких-либо советов со стороны представителей сборной Беларуси покинула верхнюю ступеньку пьедестала. В Белорусской федерации легкой атлетики отметили, что спортсменка отказалась подниматься на него даже под угрозой применения санкций — дисквалификации.

Стало известно, что перед белорусской сборной организаторы соревнований извинились. Награждение спортсменок провели повторно.

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Sputnik попросил официального представителя Министерства спорта и туризма Республики Беларусь Владимира Нестеровича прокомментировать поступок юной легкоатлетки.

«Виолетта Скворцова сориентировалась абсолютно правильно и поступок этот достойный, заслуживающий уважения. Спортсменка проявила твердость характера и показала, что надо с уважением относиться к каждой стране и к каждому атлету», — сказал Нестерович.

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