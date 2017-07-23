В алматинском зоопарке показали ягуара-инвалида

Источник: Kazinform

Это произошло впервые за 10 лет. Решение руководства зоопарка вызвало широкие дискуссии среди пользователей соцсетей.

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Люди начали обвинять директора во всех смертных грехах, чуть ли не в издевательствах над животными. Директор зоопарка Ержан Еркинбаев в ответ рассказал историю ягуара.

«Диану сразу же после рождения покалечил отец в 2007 году. Диана потеряла лапу и хвост. С тех пор её прятали от общества, боясь скандалов. По правилам, Диана должна быть подвержена усыплению, но я не готов к этому», — пишет директор зоопарка на своей странице в Инстаграм.

По его словам, в алматинском зоопарке проживает немало питомцев с непростой судьбой.

«У нас таких животных много, которых мне жалко, но надо бы усыпить. Диана лето и зиму проводила в маленькой клетке в темноте. Она провела взаперти в маленьком тёмном вольере 10 лет. Мы решили дать ей возможность подышать свежим воздухом и увидеть солнце, вопреки всему шквалу глупых высказываний, которые имеют место быть сейчас», — пишет Ержан Еркинбаев.