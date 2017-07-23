В алматинском зоопарке показали ягуара-инвалида
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Алматинский зоопарк перевел в уличный открытый вольер ягуара Диану, в детстве лишившуюся ноги, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Алматинский зоопарк перевел в уличный открытый вольер ягуара Диану, в детстве лишившуюся ноги, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
Это произошло впервые за 10 лет. Решение руководства зоопарка вызвало широкие дискуссии среди пользователей соцсетей.
Люди начали обвинять директора во всех смертных грехах, чуть ли не в издевательствах над животными. Директор зоопарка Ержан Еркинбаев в ответ рассказал историю ягуара.
«Диану сразу же после рождения покалечил отец в 2007 году. Диана потеряла лапу и хвост. С тех пор её прятали от общества, боясь скандалов. По правилам, Диана должна быть подвержена усыплению, но я не готов к этому», — пишет директор зоопарка на своей странице в Инстаграм.
По его словам, в алматинском зоопарке проживает немало питомцев с непростой судьбой.
«У нас таких животных много, которых мне жалко, но надо бы усыпить. Диана лето и зиму проводила в маленькой клетке в темноте. Она провела взаперти в маленьком тёмном вольере 10 лет. Мы решили дать ей возможность подышать свежим воздухом и увидеть солнце, вопреки всему шквалу глупых высказываний, которые имеют место быть сейчас», — пишет Ержан Еркинбаев.
По словам директора зоопарка, он не собирается снова прятать животное от глаз посетителей, и уже тем более не планирует усыплять