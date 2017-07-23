В Астане прорвало водопровод

Рано утром в воскресенье, 23 июля, на пересечении Сыганак и Сауран в Астане произошла авария — прорвало трубопровод. В результаты улицы города оказались серьезно подтоплены. Жители столицы остались без воды, городские власти пообещали пока авария не будет ликвидирована, развозить воду по дворам. Перекрыть трубу, из которой хлещет мутная жижа, пытаются специалисты «Астана Су Арнасы», сообщает сайт горакимата..



Они же ведут работы по откачке воды с улиц. Работы обещают завершить сегодня, 23 июля.