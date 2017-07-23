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16:29 (мск), источник: ТАСС

Обратившаяся к Путину студентка сможет обучаться в ЦМШ по двум специальностям бесплатно

Министерство культуры вместе с экспертным сообществом разработает механизм, который позволит осваивать две специальности, в рамках действующего законодательства в сфере образования.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Студентка центральной музыкальной школы при Московской консерватории (ЦМШ) Мария Андреева, обратившаяся к президенту России во время передачи «Недетский разговор с Владимиром Путиным», сможет обучаться по двум специальностям бесплатно. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ.

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Воспитанница «Сириуса» по направлению «Музыка» рассказала главе государства о том, что учится в ЦМШ и совмещает два инструмента: скрипку и фортепьяно. При этом за обучение скрипке плата не взимается, а курс фортепьяно — платный, хотя предметы, кроме специальности, совпадают. Путин пообещал помочь.

«Вопрос Марии, безусловно, подтолкнул к ускорению решения проблемы, связанной с тем, что многие одаренные дети в музыкальных училищах хотят освоить две специальности, — приводит пресс-служба слова замдиректора департамента науки и образования Минкультуры России Святослава Голубенко. — Министерство культуры взяло этот вопрос на контроль и мы вместе с экспертным сообществом разработаем механизм, который позволит осваивать две специальности, но в тоже время не будет противоречить действующему законодательству в сфере образования».

Позиция ЦМШ

«Мы понимаем, что платить за одни и те же уроки — абсурдно, поэтому прорабатывали эту ситуацию в конце учебного года и фактически решили ее», — приводит пресс-служба Минкультуры слова директора ЦМШ Валерия Пясецкого.

По его словам, решение проблемы может быть найдено через выплату ученице гранта или персональной стипендии, из которых можно будет оплатить уроки по второй специальности.

В тоже время директор ЦМШ особо отметил, что подобные решения должны носить исключительно эксклюзивный и индивидуальный характер.

Комментарии
2
perplexed perplexed
"Путин пообещал помочь."
Что же это если не коррупция в виде кумовства?
Король школьников - незначительный навальный, а окучивает их по 3 часа почему-то великий путин.
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Джон Коннор
Вова...ты. В регионы приезжай...Тут всё спеклось...Тебе цена ровно сколько стоит барель нефти...ВЫ же со своими утырками ничего не делаете..Даже никого не сажаете..Какая может быть вера в тебя??? Ты помнится говорил" залезу в желудок и раздам бедным"
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