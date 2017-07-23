Рейсы Кишинев-Афины-Кишинев аннулировали по техническим причинам
Рейс из Кишинев в Афины отменили этим утром. Самолет, который должен был приземлиться в греческой столице в девять утра, не вылетел из столичного аэропорта по техническим причинам.
Рейс из Кишинев в Афины отменили этим утром. Самолет, который должен был приземлиться в греческой столице в девять утра, не вылетел из столичного аэропорта по техническим причинам.
Соответственно, пришлось аннулировать и рейс из Афин, который должен был доставить пассажиров в Кишинев к часу дня.
Пассажирам предложили размещение в гостинице или возможность отправится в Афины самолетами других авиакомпаний.