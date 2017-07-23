Синоптики пообещали москвичам 30-градусную жару на следующей неделе

По данным ведомства, дневные температуры будут неуклонно расти: в понедельник ожидается до плюс 24, во вторник и среду — до плюс 26, в четверг — до плюс 30, в пятницу и субботу — до плюс 29 градусов.

По прогнозу синоптиков, сильные дожди могут начаться в Москве и Подмосковье в пятницу и в субботу, за двое суток может выпасть до 20 мм осадков, или более пятой части месячной нормы, которая в июле составляет 94 мм. Атмосферное давление в московском регионе будет близко к норме — от 740 до 748 мм рт/ст.