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14:31 (мск), источник: Интерфакс

Синоптики пообещали москвичам 30-градусную жару на следующей неделе

До пятницы существенных осадков в столичном регионе не ожидается.

Источник: Reuters

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU — Настоящая июльская жара наступит на следующей неделе в столичном регионе, сообщает Гидрометцентр России.

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По данным ведомства, дневные температуры будут неуклонно расти: в понедельник ожидается до плюс 24, во вторник и среду — до плюс 26, в четверг — до плюс 30, в пятницу и субботу — до плюс 29 градусов.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра, до пятницы существенных осадков в столичном регионе не ожидается.

По прогнозу синоптиков, сильные дожди могут начаться в Москве и Подмосковье в пятницу и в субботу, за двое суток может выпасть до 20 мм осадков, или более пятой части месячной нормы, которая в июле составляет 94 мм. Атмосферное давление в московском регионе будет близко к норме — от 740 до 748 мм рт/ст.

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