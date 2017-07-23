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13:35 (мск), источник: ТАСС

Умер первый легальный советский миллионер Артем Тарасов

По данным СМИ, в 1989 году из прибыли кооператива ему была выплачена зарплата в 3 млн рублей.

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Известный советский и российский предприниматель, выступивший в 2016 году кандидатом в депутаты Госдумы от партии «Яблоко», Артем Тарасов скончался в возрасте 67 лет, сообщил ТАСС в воскресенье пресс-секретарь «Яблока» Игорь Яковлев.

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«Артем Тарасов, который был нашим кандидатом на выборы в Госдуму, скончался. Об этом мне сообщила его личная помощница», — сказал Яковлев. Какие-либо подробности смерти Тарасова он не привел.

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Тарасов — один из первых советских кооператоров, его предприятие было зарегистрировано под номером 10 в 1987 году. Тарасов объявил себя первым легальным миллионером в СССР — по данным СМИ, из прибыли кооператива в 1989 году ему была выплачена зарплата в 3 млн рублей, с которой он уплатил партвзнос в КПСС в размере 3%. В 1990 году Тарасов был избран народным депутатом РСФСР, а в 1993 году — депутатом Госдумы первого созыва. В 1996 году выдвигался кандидатом в президенты РФ, но не был зарегистрирован.

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