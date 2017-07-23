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22:23 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае закрыли опасный школьный спортзал

Прокуратура обратилась в суд из-за трещины в стене.

Источник: РИА "Новости"

Суд приостановил работу опасной школы в Пермском крае. Прокуратура добилась запрета эксплуатации спортзала, который не соответствует требованиям безопасности.

Как сообщается на сайте краевой прокуратуры, во время проверки Бикбардинской школы (Куединский район) обнаружилась трещина в стене. Она идёт вдоль лестницы на второй этаж.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.

Напомним, в этом году во время капремонта рухнула часть здания школы в посёлке Щучье Озеро.

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