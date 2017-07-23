В Пермском крае закрыли опасный школьный спортзал
Прокуратура обратилась в суд
Прокуратура обратилась в суд
Суд приостановил работу опасной школы в Пермском крае. Прокуратура добилась запрета эксплуатации спортзала, который не соответствует требованиям безопасности.
Как сообщается на сайте краевой прокуратуры, во время проверки Бикбардинской школы (Куединский район) обнаружилась трещина в стене. Она идёт вдоль лестницы на второй этаж.
Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.
Напомним, в этом году во время капремонта рухнула часть здания школы в посёлке Щучье Озеро.