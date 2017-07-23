Столичная СЭС изъяла овощи, помытые продавцом в луже (видео)
Торговцы ярмарки в Астане, которые мыли овощи в луже, привлечены к ответственности, передает Sputnik Казахстан со ссылкой на
Торговцы ярмарки в Астане, которые мыли овощи в луже, привлечены к ответственности, передает Sputnik Казахстан со ссылкой на
Утром в одном из районов Астаны прорвало водопровод, и вода залила улицу Сауран, где каждые выходные проходит ярмарка сельхозпродукции. Жильцы одного из домов сняли на видео, как продавец ярмарки моет в луже овощи и фрукты. Видео было опубликовано в столичной группе в Facebook и возмутило астанчан.
Сотрудники акимата и столичная СЭС мгновенно отреагировали на появившееся в социальных сетях видео.
«Данная ярмарка проходит на улице Сауран, 7. Наши сотрудники сразу же отреагировали на видео. На данный момент всю продукцию продавца изъяли, продавец больше не участвует в ярмарке и привлечен к ответственности со стороны СЭС», — сообщили в
Ранее подобный случай произошел в Астане месяц назад. Тогда один из столичных жителей снял на видео, как продавец мороженого на бульваре Нуржол мыла в фонтане ложку, которой накладывает мороженое. Женщину тут же нашли и оштрафовали.