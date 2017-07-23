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14:00 (мск), источник: Informburo.kz

Плотный график Николаса Кейджа в Астане показали в одном фото

Николас Кейдж встретился с детьми с ограниченными возможностями и посадил дерево в Астане.

Источник: Informburo.kz

Только за воскресенье, 23 июля, у обладателя «Оскара» было два официальных мероприятия.

Сегодня артист принял участие в торжественной церемонии открытия первого конкурса детского кино «Пять континентов», который пройдёт в рамках XIII Международного кинофестиваля «Евразия», сообщил акимат Астаны.

Вместе с Кейджем в мероприятии приняли участие аким города Астаны Асет Исекешев, министр культуры и спорта Республики Казахстан Арыстанбек Мухамедиулы и народная артистка Казахстана Айман Мусаходжаева. Они подарили обладателю «Оскара» чапан, в который он был незамедлительно облачён. Кейдж оценил необычный подарок, несмотря на 30-градусную жару, которая сейчас стоит в Астане, но при этом на фото выглядел очень уставшим.

Фото мгновенно разошлось по социальным сетям. Пользователи жалеют гостя и иронизируют, что Кейдж по возвращению домой снимет фильм «Покидая Астану» по аналогии «Покидая Лас-Вегас».

Источник: Informburo.kz

Николас Кейдж также сегодня встретился с детьми с ограниченными возможностями. Голливудский актёр и аким города вместе высадили деревья у Дворца школьников — как символ рождения и роста «Пяти континентов».

Источник: Informburo.kz
Источник: Informburo.kz

По словам Асета Исекешева, конкурс детского кино должен стать ежегодной номинацией кинофестиваля «Евразия».

Всего в рамках «Пяти континентов» будут показаны 14 детских картин кинематографистов Франции, Нидерланд, Китая, Афганистана, Ирана, Туниса, Перу, Индии, Мексики, Испании, Италии, Дании, Грузии и Казахстана.

Конкурс детского кино «Пять континентов» пройдёт в столице с 23 по 27 июля. XIII Международный кинофестиваль «Евразия» продлится с 22 по 28 июля.

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