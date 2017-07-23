Водитель «Лада Приора» погиб при столкновении с автобусом в Киселевске
Машина врезалась в «ПАЗ» на встречной полосе.
Машина врезалась в «ПАЗ» на встречной полосе.
Водитель автомобиля «Лада Приора» погиб в городе Киселевске 22 июля при столкновении с автобусом, сообщает УГИБДД УМВД России по Кемеровской области.
ДТП произошло около 17.00 в районе дома № 3 на улице Разъездной. По предварительной версии, водитель легкового авто выехал на встречную полосу, где врезался в автобус «ПАЗ».
Кроме скончавшегося от ран водителя «Лады», в аварии никто не пострадал.