Два взрослых и ребенок получили травмы в ДТП в Беловском районе

Три человека, в том числе один ребенок, 22 июля получили травмы в ДТП на 41-м километре автодороги Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк в Беловском районе, сообщает УГИБДД УМВД России по Кемеровской области.

Авария произошла около 17.00. По предварительным данным, водитель машины «ВАЗ-21093» на высокой скорости не справился с управлением и врезался во встречный Mercedes Benz 420.