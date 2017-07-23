Два взрослых и ребенок получили травмы в ДТП в Беловском районе
«ВАЗ-21093» врезался во встречный Mercedes Benz 420.
«ВАЗ-21093» врезался во встречный Mercedes Benz 420.
Три человека, в том числе один ребенок, 22 июля получили травмы в ДТП на 41-м километре автодороги
Авария произошла около 17.00. По предварительным данным, водитель машины «ВАЗ-21093» на высокой скорости не справился с управлением и врезался во встречный Mercedes Benz 420.
Травмы получили водитель отечественного авто и два пассажира иномарки, в том числе восьмилетняя девочка, сидевшая в детском удерживающем устройстве на заднем сиденье.