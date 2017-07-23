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13:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Два взрослых и ребенок получили травмы в ДТП в Беловском районе

«ВАЗ-21093» врезался во встречный Mercedes Benz 420.

Три человека, в том числе один ребенок, 22 июля получили травмы в ДТП на 41-м километре автодороги Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк в Беловском районе, сообщает УГИБДД УМВД России по Кемеровской области.

Авария произошла около 17.00. По предварительным данным, водитель машины «ВАЗ-21093» на высокой скорости не справился с управлением и врезался во встречный Mercedes Benz 420.

Травмы получили водитель отечественного авто и два пассажира иномарки, в том числе восьмилетняя девочка, сидевшая в детском удерживающем устройстве на заднем сиденье.

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