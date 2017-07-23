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14:15 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Несколько улиц перекрыты в центре Москвы

Это связано с проведением авторалли и шествия.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Участок улицы Ильинки и Ветошный переулок перекрыты из-за проведения авторалли.

Ограничения движения действуют:

— 23 июля с 02:00 до 16:00 и 24 июля с 03:00 до 05:00 — на улице Ильинке, от Старой площади до Красной площади;.

— 23 июля с 02:00 до 15:00 — в Ветошном переулке.

Также в связи с проведением шествия в ЦАО 23 июля перекрыты:

— с 11:00 до 14:00 — Страстной бульвар, от Тверской улицы до дома 12 по Страстному бульвару;.

— с 14:00 до 16:00 — Страстной, Петровский, Рождественский и Сретенский бульвары, а также проспект Академика Сахарова.

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