Четыре человека пострадали в ДТП в Новой Москве

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись на Калужском шоссе в Новой Москве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, медики осматривают четверых пострадавших.

«На пересечении Калужского шоссе с поселением Рогово столкнулись два легковых автомобиля, Opel и ВАЗ-2115. В настоящее время врачи осматривают четырех человек», — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.