Четыре человека пострадали в ДТП в Новой Москве
Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись на Калужском шоссе в Новой Москве. Как сообщили ТАСС в
«На пересечении Калужского шоссе с поселением Рогово столкнулись два легковых автомобиля, Opel и ВАЗ-2115. В настоящее время врачи осматривают четырех человек», — сказал собеседник агентства.
Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
Как сообщили в