Объявившего об отставке пресс-секретаря Трампа обвинили в краже холодильника
Шон Спайсер, подавший в отставку с должности
Шон Спайсер, подавший в отставку с должности
По информации издания, инцидент произошел примерно через месяц после того, как Спайсер в январе занял свой пост.
Собеседник издания рассказал, что Спайсеру негде было хранить еду и напитки. В связи с этим чиновник послал помощника в офис к младшим сотрудникам, чтобы забрать
«Тогда Спайсер дождался заката, чтобы персонал покинул офис, и взял ситуацию в свои руки. Один из официальных представителей Белого дома заметил его несущим холодильник после восьми вечера», — пишет газета.
Чиновник подал в отставку 21 июля. Как сообщала газета The New York Times, на этот шаг он пошел после того, как глава государства предложил
На место Спайсера назначена его заместитель Сара Сандерс. Однако он проработает в должности
Спайсер неоднократно становился объектом насмешек в социальных сетях. В частности, в марте его высмеяли после появления на брифинге для журналистов с застрявшим в зубах кусочком еды.