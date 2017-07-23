Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Джонни Депп купил диван из шоу Кардашьянов в подарок дочери
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Экс-министр ДНР сделал заявление о сбитом MH17 над Донбассом
Ипотека для пенсионеров: на что они могут рассчитывать
Дочь Игоря Крутого растет необыкновенной красавицей (фото)
Как организовывают выступления топ-звезд на торжествах Бывает ли так, что кто-то работает «за спасибо», как говорит Басков?
Украинцы ответили на предложение отправить Ахеджакову в Киев
Экс-депутат: Ситуация у границ Крыма - критическая
Броневик «Буран» — новая российская разработка
В Москве наказали гаишника-хама (видео)
Военные РФ рассказали о новом авианосце и самолете – СМИ
Украинцы готовы на уступки для мира на Донбассе
Дочь Игоря Крутого растет необыкновенной красавицей (фото)
61-летняя Наталья Андрейченко встречается с молодым дизайнером
Соблазнительный купальник: Серябкина похвасталась фигурой
СМИ: в Сети удивлены изменившейся внешностью Лорак
Заповедные земли на Байкале раздали под жилье и турбазы
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Фоторепортажи
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
10Политические битвы
16:59 (мск), источник: Sputnik.by

Синоптики предупреждают о грозах и сильном ветре в понедельник 24 июля

О неблагоприятном явлении сообщают и спасатели, и синоптики: завтра на большей части республики ожидаются сильный ветер и грозы.

Источник: AP 2017

МИНСК, 23 июл — Sputnik. Грозы, сильные ливни и шквалистое усиление ветра ожидаются в понедельник на большей части территории Минской области, сообщили в воскресенье в областном управлении МЧС.

Читайте также
Ливни и грозы со шквалистым ветром прогнозируются 24 июля в Беларуси

В сообщении спасателей отмечается, что днем при грозах возможно усиление ветра порывами до 15−20 метров в секунду.

В Гидромете также на понедельник прогнозируют плохую погоду. Ночью по западу, утром и днем — на большей части территории Беларуси ожидаются грозы, а в отдельных районах — сильные ливни. Дни при грозах местами шквалистое усиление ветра.

В столице во второй половине понедельника ожидается гроза, при грозе — сильные ливни и шквалистое усиление ветра.

Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 18, а днем ожидается летняя погода: 24−29 градусов выше нуля.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
полупрозрачная облачность
+25°
полупрозрачная облачность
755 мм рт. ст.
нормальное
94 %
очень высокая
0 м/с
нет ветра
Активистка Femen обнажилась перед Лукашенко, министр потерял сознание
Ростуризм объяснил задержку туристов из РФ в турецком Бодруме
Умер первый советский миллионер Артем Тарасов
Посол Катара в РФ рассказал о позиции Москвы по кризису в Заливе
СК сообщил о заочном аресте следователя и прокурора Украины
Курц: ЕС не может позволить себе впасть в зависимость от Турции
В Москве скончалась ведущая программы «Доброе утро»
Обратившаяся к Путину студентка сможет освоить два инструмента
Спорт
Нокдаун от Алояна: как на Красной площади отметили День бокса День российского и мирового бокса впервые отметили на Красной площади в Москве
Авто
Камеры будут штрафовать еще за одно нарушение Первые комплексы фотовидеофиксации, которые будут фиксировать за выезд на трамвайные пути, могут установить в Москве
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Секс-символы с Востока: главные турецкие актеры Сладкие, как рахат-лукум, и горячие, как солнце Антальи, эти актеры из Турции покорили сердца зрительниц со всего мира. «Кино Mail.Ru» представляет рейтинг самых красивых мужчин турецкого экрана
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
Леди
Коб – самая модная прическа сезона (фото) Новая стрижка Кейт Миддлтон обещает стать главной сенсацией в мире парикмахерской моды, а сама герцогиня Кембриджская — иконой не только стиля, но и красоты.
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь