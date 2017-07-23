Омичи снова пожаловались на неприятный запах

В группе «Омск ВК» в соцсети «ВКонтакте» омичка пожаловалась на неприятный запах и смог. По ее словам, вонь она почувствовала около 6 утра. В это же время сделала фотографии окрестностей, на которых видно, что город находится в дымке.

В комментариях под жалобой омичи заметили, что вонь из города никуда не уходила. В некоторые дни неприятный запах особенно силен.

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