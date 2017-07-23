Омичи снова пожаловались на неприятный запах
Вместе с вонью на город опустился смог.
Вместе с вонью на город опустился смог.
В группе «Омск ВК» в соцсети «ВКонтакте» омичка пожаловалась на неприятный запах и смог. По ее словам, вонь она почувствовала около 6 утра. В это же время сделала фотографии окрестностей, на которых видно, что город находится в дымке.
В комментариях под жалобой омичи заметили, что вонь из города никуда не уходила. В некоторые дни неприятный запах особенно силен.
Добавим, что на амбре омичи жалуются с середины февраля. По этому поводу следственный комитет даже возбудил уголовное дело. Однако виновник до сих пор не найден.