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21:22 (мск), источник: Om1.ru

Омичи снова пожаловались на неприятный запах

Вместе с вонью на город опустился смог.

В группе «Омск ВК» в соцсети «ВКонтакте» омичка пожаловалась на неприятный запах и смог. По ее словам, вонь она почувствовала около 6 утра. В это же время сделала фотографии окрестностей, на которых видно, что город находится в дымке.

В комментариях под жалобой омичи заметили, что вонь из города никуда не уходила. В некоторые дни неприятный запах особенно силен.

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Добавим, что на амбре омичи жалуются с середины февраля. По этому поводу следственный комитет даже возбудил уголовное дело. Однако виновник до сих пор не найден.

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