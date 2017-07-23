Штормовое предупреждение объявлено на юге Казахстана из-за сильной жары
Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана
Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана
Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана
По данным синоптиков, днем
Напомним, ранее сообщалось о том, что в южной половине страны ожидается повышение температуры воздуха.
«В южной половине республики под влиянием поля повышенного давления ожидается малооблачная погода без осадков, которая после кратковременного понижения температуры вновь вызовет ее рост. Уже в ближайшие двое суток максимальная температура воздуха здесь повысится до плюс 30…38 градусов, а местами до 41 градуса», — говорилось в сообщении гидрометцентра.