Штормовое предупреждение объявлено на юге Казахстана из-за сильной жары

Источник: Tengrinews

Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана из-за сильной жары, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По данным синоптиков, днем 25—29 июля в Карагандинской области местами ожидается очень сильная жара 40−42 градусов. В Кызылординской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается очень сильная жара до 45 градусов 25—29 июля . Также до 43 градусов прогнозируется синоптиками в Жамбылской и Алматинской областях 26—30 июля .

Напомним, ранее сообщалось о том, что в южной половине страны ожидается повышение температуры воздуха.