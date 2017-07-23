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14:51 (мск), источник: Tengrinews

Штормовое предупреждение объявлено на юге Казахстана из-за сильной жары

Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана из-за сильной жары, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Источник: Tengrinews

Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана из-за сильной жары, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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По данным синоптиков, днем 25—29 июля в Карагандинской области местами ожидается очень сильная жара 40−42 градусов. В Кызылординской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается очень сильная жара до 45 градусов 25—29 июля. Также до 43 градусов прогнозируется синоптиками в Жамбылской и Алматинской областях 26—30 июля.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в южной половине страны ожидается повышение температуры воздуха.

«В южной половине республики под влиянием поля повышенного давления ожидается малооблачная погода без осадков, которая после кратковременного понижения температуры вновь вызовет ее рост. Уже в ближайшие двое суток максимальная температура воздуха здесь повысится до плюс 30…38 градусов, а местами до 41 градуса», — говорилось в сообщении гидрометцентра.

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