Ростуризм объяснил задержку 300 российских туристов в Бодруме
В Федеральном агентстве по туризму России (Ростуризм) объяснили, почему российские туристы третий день не могут вылететь из турецкого аэропорта
В Федеральном агентстве по туризму России (Ростуризм) объяснили, почему российские туристы третий день не могут вылететь из турецкого аэропорта
Сообщение опубликовано в воскресенье, 23 июля, на сайте ведомства.
«Задержка вылета связана с решением вопросов технического обслуживания бортов. Туроператоры находятся во взаимодействии с туристами и оказывают им содействие в размещении, предоставлении питания», — сказано в тексте.
Также говорится, что участниками туристического рынка предпринимаются меры для разрешения ситуации.
«Ожидается, что отправка туристов должна быть выполнена в ближайшее время», — добавили представители Ростуризма.
Ранее 23 июля сообщалось, что около 300 россиян, отдыхавших на турецком курорте, третий день не могут вылететь в Москву рейсом авиакомпании iFly. Они размещены в гостинице и обеспечены питанием. Первоначально их рейс должен был отправиться еще в пятницу, 21 июля, в 14:00 мск.
21 июля на