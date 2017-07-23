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15:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Ростуризм объяснил задержку 300 российских туристов в Бодруме

В Федеральном агентстве по туризму России (Ростуризм) объяснили, почему российские туристы третий день не могут вылететь из турецкого аэропорта Милас-Бодрум в Москву.

Источник: РИА "Новости"

Сообщение опубликовано в воскресенье, 23 июля, на сайте ведомства.

«Задержка вылета связана с решением вопросов технического обслуживания бортов. Туроператоры находятся во взаимодействии с туристами и оказывают им содействие в размещении, предоставлении питания», — сказано в тексте.

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Также говорится, что участниками туристического рынка предпринимаются меры для разрешения ситуации.

«Ожидается, что отправка туристов должна быть выполнена в ближайшее время», — добавили представители Ростуризма.

Ранее 23 июля сообщалось, что около 300 россиян, отдыхавших на турецком курорте, третий день не могут вылететь в Москву рейсом авиакомпании iFly. Они размещены в гостинице и обеспечены питанием. Первоначально их рейс должен был отправиться еще в пятницу, 21 июля, в 14:00 мск.

21 июля на юго-западе Турции произошло землетрясение, эпицентр которого находился в 10,3 километра к югу от курортного города Бодрум. Оно вызвало цунами и повредило несколько старых зданий. В некоторых районах города отключилось электричество. О пострадавших среди россиян не сообщалось.

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