В Самаре погиб сын президента Палаты адвокатов Самарской области
В Самаре погиб Илья Бутовченко — адвокат, сын президента Палаты адвокатов Самарской области, бывший следователь СУ СК РФ по Самарской области.
В Самаре погиб Илья Бутовченко — адвокат, сын президента Палаты адвокатов Самарской области, бывший следователь СУ СК РФ по Самарской области.
По предварительным данным, он погиб в результате несчастного случая на воде, который произошел напротив 9-й просеки, где столкнулись катер и гидроцикл.
В соцсетях пишут, что в столкновении виноват был неопытный водитель, управлявший лодкой. Так это или нет, пока не ясно.
Прощание с погибшим и похороны состоятся 24 июля.
Редакция Volga News выражает свои соболезнования родным и близким погибшего.
Илья Бутовченко расследовал в Самарской области ряд громких дел, в том числе убийство владельца «Горилки» Олега Дергилева.