В Самаре погиб сын президента Палаты адвокатов Самарской области

По предварительным данным, он погиб в результате несчастного случая на воде, который произошел напротив 9-й просеки, где столкнулись катер и гидроцикл.

В соцсетях пишут, что в столкновении виноват был неопытный водитель, управлявший лодкой. Так это или нет, пока не ясно.

Прощание с погибшим и похороны состоятся 24 июля.

Редакция Volga News выражает свои соболезнования родным и близким погибшего.