Казахстанские режиссеры поддерживают налог на прокат голливудских фильмов

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 23 июл —Sputnik. Казахстанский режиссер Сатыбалды Нарымбетов, чья картина «Аманат» попала в лонг-лист премии «Оскар» в 2016 году, назвал отечественных кинопрокатчиков не патриотами.

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«Сейчас казахстанское кино расцветает. Все зависит от проката, а прокат-то в частных руках. Они не патриоты наши, они о своих карманах думают. Понимаете? Они хотят разбогатеть за счет американских боевиков. Об этом мы уже 30 лет говорим. Прокатчикам не нужен наш фильм», — выразил свое негодование в беседе со Sputnik Казахстан Сатыбалды Нарымбетов.

Мэтр казахстанской киноиндустрии отметил, что во многих зарубежных странах, например во Франции, Индии, Китае и Японии существует обязательный налог на прокат зарубежных кинокартин.

«А у нас зарубежные фильмы зарабатывают хлеб здесь, как и зарубежные иностранные певцы. Своих не слушают, в основном, а если какой-либо тиражированный эстрадный певец из России, то все идут», — сказал режиссер.

Слова своего старшего коллеги поддержал казахстанский кинорежиссер Сергей Азимов, в чьей картине «Поздняя любовь» в 2009 году снялся француз Жерар Депардье.

«Прокатчикам нужны хорошие фильмы. Вопрос в том, что ситуация такова, что сегодня есть мощное засилье голливудского кино. Чтобы хорошее национальное кино находило путь к зрителю, нужно создавать условия, нужно разумное лоббирование», — сказал Азимов Sputnik Казахстан.

По мнению знаменитого в СНГ режиссера, только национальное кино может дать понимание идентичности казахстанского зрителя. Азимов считает, что американское кино пропагандирует только американские ценности.

«Поэтому нам нужен закон о кино. Поэтому в этом году, если его примут, ситуация должна улучшиться. Важно не только качество фильмов, но и умение создавать заинтересованность к национальному духовному продукту, каким является казахский фильм», — убежден Азимов.