Казахстанские режиссеры поддерживают налог на прокат голливудских фильмов
Именитые казахстанские режиссеры Сатыбалды Нарымбетов и Сергей Азимов считают, что в Казахстане нужно бороться с засильем Голливуда.
Именитые казахстанские режиссеры Сатыбалды Нарымбетов и Сергей Азимов считают, что в Казахстане нужно бороться с засильем Голливуда.
АСТАНА, 23 июл —Sputnik. Казахстанский режиссер Сатыбалды Нарымбетов, чья картина «Аманат» попала в
«Сейчас казахстанское кино расцветает. Все зависит от проката, а
Мэтр казахстанской киноиндустрии отметил, что во многих зарубежных странах, например во Франции, Индии, Китае и Японии существует обязательный налог на прокат зарубежных кинокартин.
«А у нас зарубежные фильмы зарабатывают хлеб здесь, как и зарубежные иностранные певцы. Своих не слушают, в основном, а если
Слова своего старшего коллеги поддержал казахстанский кинорежиссер Сергей Азимов, в чьей картине «Поздняя любовь» в 2009 году снялся француз Жерар Депардье.
«Прокатчикам нужны хорошие фильмы. Вопрос в том, что ситуация такова, что сегодня есть мощное засилье голливудского кино. Чтобы хорошее национальное кино находило путь к зрителю, нужно создавать условия, нужно разумное лоббирование», — сказал Азимов Sputnik Казахстан.
По мнению знаменитого в СНГ режиссера, только национальное кино может дать понимание идентичности казахстанского зрителя. Азимов считает, что американское кино пропагандирует только американские ценности.
«Поэтому нам нужен закон о кино. Поэтому в этом году, если его примут, ситуация должна улучшиться. Важно не только качество фильмов, но и умение создавать заинтересованность к национальному духовному продукту, каким является казахский фильм», — убежден Азимов.
Летом прошлого года СМИ писали, что в Казахстане разрабатывается закон «О кино», в положениях которого будет четко прописываться, что относится к национальному кино. Более того, по новым правилам в стране больше не будет стопроцентного финансирования фильмов со стороны государства. Ранее министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы информировал, что закон о кино может быть принят до конца 2017 года.