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16:55 (мск), источник: ТАСС

Главные мосты Петербурга впервые развели днем для репетиции морского парада ко Дню ВМФ

Разводка Благовещенского, Дворцового, Троицкого и Литейного мостов сопровождалась проходом военных кораблей и полетами военно-морской авиации.

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты Санкт-Петербурга были разведены в воскресенье утром на 2,5 часа для репетиции военно-морского парада, который пройдет 30 июля в честь Дня ВМФ.

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Разводка сразу четырех основных мостов в дневное время прошла в истории города впервые, она сопровождалась проходом военных кораблей и полетами военно-морской авиации.

Во время загрузки произошла ошибка.

Еще одна дневная репетиция пройдет 28 июля. Ранее корабли отрабатывали проходы по Неве в течение четырех ночей, что изменило привычный график разводки мостов. Дворцовый и Благовещенский разводили на 20 минут раньше обычного, а все четыре моста стояли разведенными до 6 утра.

Во время загрузки произошла ошибка.

В день парада для петербуржцев и туристов откроют доступ на военные корабли, которые будут пришвартованы у набережной Лейтенанта Шмидта и Английской набережной. Военный парад продолжит масштабная программа, которая будет представлена в нескольких точках. На Дворцовой площади пройдет общегородское праздничное мероприятие, у Петропавловской крепости — водно-спортивный праздник и фестиваль морской песни, вечером над Невой будет устроен фейерверк.

Город и автомобилисты

На время репетиций военно-морского парада и его проведения петербуржцы лишились возможности проехать не только по мостам, но и по набережным Невы — Адмиралтейской и Английской, а также по Сенатской площади, части Невского проспекта, Дворцовому и Адмиралтейскому проездам.

Чтобы направить транспортные потоки в обход центра, на время дневной разводки мостов проезд по центральному участку Западного скоростного диаметра сделали бесплатным.

Разработаны альтернативные маршруты в южной и восточной части города, но власти предупреждают, что «пропускная способность альтернативных магистралей и мостов намного ниже ожидаемого на них спроса, поэтому транспортные заторы на период дневных разводок неизбежны». Но в воскресенье утром серьезных пробок в центре города не было.

Традиция от Петра Великого

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Заместитель главкома ВМФ России вице-адмирал Александр Федотенков рассказал ранее журналистам, что проведение парада в Петербурге — возвращение к традициям Петра Великого, который после первой морской победы в 1714 году принял решение о торжественном прохождении кораблей в центре Петербурга, а в 1723 году повелел традиционно проводить военно-морской парад.

Также в параде в Петербурге примут участие порядка 10 кораблей и судов от Северного флота. В их числе тяжелый атомный подводный ракетный крейсер «Дмитрий Донской», атомный ракетный крейсер «Петр Великий», ракетный крейсер «Маршал Устинов» и большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков». Также в торжествах в честь Дня ВМФ будут задействованы эсминец «Хэфэй», фрегат «Юньчэн» и судно обеспечения «Ломаху» китайских ВМС.

В ходе проведения главного парада на прямой связи будут корабли, участвующие в парадах в Североморске, Владивостоке, Астрахани, Севастополе и Балтийске.

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