Главные мосты Петербурга впервые развели днем для репетиции морского парада ко Дню ВМФ
Разводка Благовещенского, Дворцового, Троицкого и Литейного мостов сопровождалась проходом военных кораблей и полетами
Разводка Благовещенского, Дворцового, Троицкого и Литейного мостов сопровождалась проходом военных кораблей и полетами
Разводка сразу четырех основных мостов в дневное время прошла в истории города впервые, она сопровождалась проходом военных кораблей и полетами
Еще одна дневная репетиция пройдет 28 июля. Ранее корабли отрабатывали проходы по Неве в течение четырех ночей, что изменило привычный график разводки мостов. Дворцовый и Благовещенский разводили на 20 минут раньше обычного, а все четыре моста стояли разведенными до 6 утра.
В день парада для петербуржцев и туристов откроют доступ на военные корабли, которые будут пришвартованы у набережной Лейтенанта Шмидта и Английской набережной. Военный парад продолжит масштабная программа, которая будет представлена в нескольких точках. На Дворцовой площади пройдет общегородское праздничное мероприятие, у Петропавловской крепости —
Город и автомобилисты
На время репетиций
Разработаны альтернативные маршруты в южной и восточной части города, но власти предупреждают, что «пропускная способность альтернативных магистралей и мостов намного ниже ожидаемого на них спроса, поэтому транспортные заторы на период дневных разводок неизбежны». Но в воскресенье утром серьезных пробок в центре города не было.
Традиция от Петра Великого
Заместитель главкома ВМФ России
Также в параде в Петербурге примут участие порядка 10 кораблей и судов от Северного флота. В их числе тяжелый атомный подводный ракетный крейсер «Дмитрий Донской», атомный ракетный крейсер «Петр Великий», ракетный крейсер «Маршал Устинов» и большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков». Также в торжествах в честь Дня ВМФ будут задействованы эсминец «Хэфэй», фрегат «Юньчэн» и судно обеспечения «Ломаху» китайских ВМС.
В ходе проведения главного парада на прямой связи будут корабли, участвующие в парадах в Североморске, Владивостоке, Астрахани, Севастополе и Балтийске.