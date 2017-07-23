Главные мосты Петербурга впервые развели днем для репетиции морского парада ко Дню ВМФ

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты Санкт-Петербурга были разведены в воскресенье утром на 2,5 часа для репетиции военно-морского парада, который пройдет 30 июля в честь Дня ВМФ.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BW5CeBPgjVC/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Илья (@ilia_rrt)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-23T13:45:12+00:00">Июл 23 2017 в 6:45 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Разводка сразу четырех основных мостов в дневное время прошла в истории города впервые, она сопровождалась проходом военных кораблей и полетами военно-морской авиации.

Еще одна дневная репетиция пройдет 28 июля. Ранее корабли отрабатывали проходы по Неве в течение четырех ночей, что изменило привычный график разводки мостов. Дворцовый и Благовещенский разводили на 20 минут раньше обычного, а все четыре моста стояли разведенными до 6 утра.

В день парада для петербуржцев и туристов откроют доступ на военные корабли, которые будут пришвартованы у набережной Лейтенанта Шмидта и Английской набережной. Военный парад продолжит масштабная программа, которая будет представлена в нескольких точках. На Дворцовой площади пройдет общегородское праздничное мероприятие, у Петропавловской крепости — водно-спортивный праздник и фестиваль морской песни, вечером над Невой будет устроен фейерверк.

Город и автомобилисты

На время репетиций военно-морского парада и его проведения петербуржцы лишились возможности проехать не только по мостам, но и по набережным Невы — Адмиралтейской и Английской, а также по Сенатской площади, части Невского проспекта, Дворцовому и Адмиралтейскому проездам.

Чтобы направить транспортные потоки в обход центра, на время дневной разводки мостов проезд по центральному участку Западного скоростного диаметра сделали бесплатным.

Разработаны альтернативные маршруты в южной и восточной части города, но власти предупреждают, что «пропускная способность альтернативных магистралей и мостов намного ниже ожидаемого на них спроса, поэтому транспортные заторы на период дневных разводок неизбежны». Но в воскресенье утром серьезных пробок в центре города не было.

Традиция от Петра Великого

Читайте также ВМФ получит самую большую атомную подлодку в мире

Заместитель главкома ВМФ России вице-адмирал Александр Федотенков рассказал ранее журналистам, что проведение парада в Петербурге — возвращение к традициям Петра Великого, который после первой морской победы в 1714 году принял решение о торжественном прохождении кораблей в центре Петербурга, а в 1723 году повелел традиционно проводить военно-морской парад.

Также в параде в Петербурге примут участие порядка 10 кораблей и судов от Северного флота. В их числе тяжелый атомный подводный ракетный крейсер «Дмитрий Донской», атомный ракетный крейсер «Петр Великий», ракетный крейсер «Маршал Устинов» и большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков». Также в торжествах в честь Дня ВМФ будут задействованы эсминец «Хэфэй», фрегат «Юньчэн» и судно обеспечения «Ломаху» китайских ВМС.