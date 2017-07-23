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15:37 (мск), источник: ТАСС

В центре Москвы началась санкционированная акция за свободный интернет

В мероприятии принимают участие около 800 человек.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 июля /ТАСС/. Около 800 человек, по данным московской полиции, принимают участие в санкционированном столичными властями шествии «За свободный интернет» в центре города.

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«На Страстном бульваре началось согласованное властями Москвы шествие. В мероприятии принимают участие около 800 человек», — сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. В ведомстве отметили, что полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность.

Организаторы акции подавали заявку на участие в ней 10 тысяч человек.

Как передает корреспондент ТАСС, около 14:00 участники акции начали движение от Страстного бульвара к улице Академика Сахарова. Они держат в руках различные флаги и плакаты против цензуры в интернете, скандируют лозунги. Были задержаны два человека с транспарантами, которые не имели отношения к заявленной цели акции.

По ходу движения участников акции сопровождают сотрудники Росгвардии, бойцы столичного ОМОНа и сотрудники полиции. Акция проходит без каких-либо происшествий.

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