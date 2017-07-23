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16:00 (мск), источник: РИА Новости

Посол России в США Кисляк прибыл в Москву

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Посол РФ в США Сергей Кисляк прибыл в Москву после окончания своей миссии в Вашингтоне, телеканал «Звезда» опубликовал кадры его прибытия в столичный аэропорт Шереметьево.

Источник: РИА "Новости"

На видео видно, как ему помогают загрузить багаж. В частности, видно, как несколько больших коробок загружают в белый микроавтобус.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее пресс-секретарь посольства Николай Лахонин сообщил РИА Новости, что Кисляк закончил свою миссию в Вашингтоне, его обязанности до приезда нового посла будет выполнять советник-посланник Денис Гончар.

Комментарии
1
Сергей Костенко
"Мавр сделал своё дело - мавр уходит..." Не помню, кто сказал...
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