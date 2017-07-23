Посол России в США Кисляк прибыл в Москву
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Посол РФ в США Сергей Кисляк прибыл в Москву после окончания своей миссии в Вашингтоне, телеканал «Звезда» опубликовал кадры его прибытия в столичный аэропорт Шереметьево.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Посол РФ в США Сергей Кисляк прибыл в Москву после окончания своей миссии в Вашингтоне, телеканал «Звезда» опубликовал кадры его прибытия в столичный аэропорт Шереметьево.
На видео видно, как ему помогают загрузить багаж. В частности, видно, как несколько больших коробок загружают в белый микроавтобус.
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