Linkin Park открыла виртуальный мемориал в память о Честере Беннингтоне
Группа Linkin Park открыла на своем сайте виртуальный мемориал, посвященный совершившему самоубийство солисту группы Честеру Беннингтону.
Группа Linkin Park открыла на своем сайте виртуальный мемориал, посвященный совершившему самоубийство солисту группы Честеру Беннингтону.
В специальный раздел на сайте группы выводятся сообщения из социальной сети Twitter и Инстаграм, посвященные памяти Беннингтона с хэштегом #RIPChesterBennington.
В верхней части этой страницы указаны контакты психологических служб для людей, переживающих кризис и задумывающихся о самоубийстве.
«Если вы или
Кроме того, официальный сайт группы сейчас открывается заставкой с фотографией Честера Беннингтона во время одного из выступлений.
Вокалиста Linkin Park Честера Беннингтона нашли мертвым в его доме в
По данным агентства Associated Press, рядом с телом певца была обнаружена полупустая бутылка с алкоголем, однако следов наркотиков рядом с Беннингтоном найдено не было. После этого группа Linkin Park отменила свой североамериканский тур, пообещав возместить стоимость билетов покупателям.