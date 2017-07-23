Linkin Park открыла виртуальный мемориал в память о Честере Беннингтоне

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В специальный раздел на сайте группы выводятся сообщения из социальной сети Twitter и Инстаграм, посвященные памяти Беннингтона с хэштегом #RIPChesterBennington.

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В верхней части этой страницы указаны контакты психологических служб для людей, переживающих кризис и задумывающихся о самоубийстве.

«Если вы или кто-то из людей, которых вы знаете, нуждается в помощи, ниже опубликован список ресурсов, где вам могут помочь», — говорится в сообщении на сайте. Ниже приведены контакты служб, которые оказывают психологическую поддержку.

Кроме того, официальный сайт группы сейчас открывается заставкой с фотографией Честера Беннингтона во время одного из выступлений.

Вокалиста Linkin Park Честера Беннингтона нашли мертвым в его доме в Палос-Вердес в Калифорнии 20 июля. Коронеры установили, что причиной его смерти стало самоубийство.