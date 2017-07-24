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11:51 (мск), источник: Комсомольская правда

Строители «Лахта-центра» засняли двойную круглую радугу

Живописное зрелище наблюдали с небоскреба после субботнего дождя.

Источник: Комсомольская правда

Не только захватывающие панорамы Петербурга с высоты птичьего полета наблюдают строители «Лахта-центра». Вчера, после щедрого дождя, работники увидели двойную круглую радугу.

— Сняли из кабины башенного крана, — сообщили «Комсомолке» в «Лахта-центре». — Только с такой высоты обычную радугу после дождя можно увидеть в новом виде: не как привычную арку, а как полный круг. Низкоземные обитатели Петербурга о таком и не догадываются!

К открытию в 2018 году на последнем этаже небоскреба обещают обустроить смотровую площадку «Лахта 360». Чтобы круглые радуги смог увидеть каждый.

К слову, в последнюю неделю петербургская погода на чудеса не скупится: только вчера в городе были и град, и смерч.

Кстати, игру света и облаков в небе петербуржцы наблюдают давно. Нередко в ясные морозные дни над северной столицей замечают «три солнца», или гало.

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