Пермскому актёру сделали необычный подарок на день рождения
Владимир Селиванов рассказал о нём в соцсетях.
Владимир Селиванов рассказал о нём в соцсетях.
Пермский актёр Владимир Селиванов 22 июля отметил свой день рождения. «Реальному пацану» исполнилось 32 года.
Необычным способом поздравил приятеля его школьный друг Михаил Шулятьев.
«Учились в одной школе, играли в КВН. Это он убедил меня поступать в пермский институт культуры. И мы поступили на кафедру режиссуры театрализованных действий. Как поступили создали в институте с Мишей команду КВН под названием “степлер”. Почему “степлер”? Потому что прикалывали нас заметила команда КВН “парма” стали брать с собой на игры и в Сочи», — рассказал в соцсетях Владимр про своего друга Михаила.
Михаил прислал актёру видеоклип, отметив, что сложно придумать подарок человеку, который уже получил дочь на свой день рождения.
Напомним, на днях актёр стал папой. В соцсетях он выложил фото с коляской и сообщил, что у него родилась дочка.
В свой день рождения Владимир Селиванов порассуждал о жизни:
«Я иногда думаю, как бы повернулась моя жизнь если бы Миша не убедил меня поступить на режиссера, а я бы пошёл в политех как планировал. Спасибо за это