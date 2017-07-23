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21:12 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пермскому актёру сделали необычный подарок на день рождения

Владимир Селиванов рассказал о нём в соцсетях.

Пермский актёр Владимир Селиванов 22 июля отметил свой день рождения. «Реальному пацану» исполнилось 32 года.

Необычным способом поздравил приятеля его школьный друг Михаил Шулятьев.

«Учились в одной школе, играли в КВН. Это он убедил меня поступать в пермский институт культуры. И мы поступили на кафедру режиссуры театрализованных действий. Как поступили создали в институте с Мишей команду КВН под названием “степлер”. Почему “степлер”? Потому что прикалывали нас заметила команда КВН “парма” стали брать с собой на игры и в Сочи», — рассказал в соцсетях Владимр про своего друга Михаила.

Михаил прислал актёру видеоклип, отметив, что сложно придумать подарок человеку, который уже получил дочь на свой день рождения.

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Напомним, на днях актёр стал папой. В соцсетях он выложил фото с коляской и сообщил, что у него родилась дочка.

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В свой день рождения Владимир Селиванов порассуждал о жизни:

«Я иногда думаю, как бы повернулась моя жизнь если бы Миша не убедил меня поступить на режиссера, а я бы пошёл в политех как планировал. Спасибо за это слайд-шоу сегодня, Миша, пересматриваю и улыбаюсь».

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