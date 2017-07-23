Пермскому актёру сделали необычный подарок на день рождения

Пермский актёр Владимир Селиванов 22 июля отметил свой день рождения. «Реальному пацану» исполнилось 32 года.

Необычным способом поздравил приятеля его школьный друг Михаил Шулятьев.

«Учились в одной школе, играли в КВН. Это он убедил меня поступать в пермский институт культуры. И мы поступили на кафедру режиссуры театрализованных действий. Как поступили создали в институте с Мишей команду КВН под названием “степлер”. Почему “степлер”? Потому что прикалывали нас заметила команда КВН “парма” стали брать с собой на игры и в Сочи», — рассказал в соцсетях Владимр про своего друга Михаила.

Михаил прислал актёру видеоклип, отметив, что сложно придумать подарок человеку, который уже получил дочь на свой день рождения.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.10185185185185% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BW2z_8NHy3S/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Творческий подарок от моего друга Миши Шулятьева мне на день рождения. Учились в одной школе, играли в КВН. Это он убедил меня поступать в пермский институт культуры. И мы поступили на кафедру режиссуры театрализованных действий. Как поступили создали в институте с Мишей команду КВН под названием "степлер". Почему "степлер"? Потому что прикалывали ? нас заметила команда КВН "парма" стали брать с собой на игры и в Сочи. И позднее авторы этой Команды стали писать сериалы и вспомнили о нас. Антон Богданов и Стас Тляшев тоже мои одногруппники, а сейчас актеры сериала "реальные пацаны". И я иногда думаю как бы повернулась моя жизнь если бы Миша не убедил меня поступить на режиссера, а я бы пошёл в политех как планировал. Спасибо за это слайд-шоу сегодня, Миша, пересматриваю и улыбаюсь</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Допис, поширений Владимир Селиванов (@selivanov_v) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-22T17:00:17+00:00">Лип 22, 2017 о 10:00 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, на днях актёр стал папой. В соцсетях он выложил фото с коляской и сообщил, что у него родилась дочка.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BWpj49XnzOY/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">У меня родилась дочь! Еще до рождения ходил на выставку колясок. И выбрал для нас #joolzday2 думал куплю ближе к моменту. Но ближе к моменту оказалось, что эта Модель настолько популярна, что стала дефицитом. И следующее поступление этих колясок в Москву запланировано только на август. К счастью @happeak_ru достали из закромов для меня вот эту последнюю - серенькую:) За что им большое спасибо. коляска очень классная, планируйте приобретение заранее</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Допис, поширений Владимир Селиванов (@selivanov_v) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-17T13:29:23+00:00">Лип 17, 2017 о 6:29 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В свой день рождения Владимир Селиванов порассуждал о жизни: